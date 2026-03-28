Indonesia comienza a prohibir las redes sociales para menores de 16 años

Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente fuera de las redes sociales tras la entrada en vigor este sábado (28.03.2026) de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años.

El archipiélago asiático, con una población de 284 millones de habitantes, se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los jóvenes de los efectos perjudiciales asociados a la exposición prolongada a contenidos adictivos en las plataformas digitales.

Las cuentas pertenecientes a menores de 16 años deberán empezar a desactivarse desde este sábado en las plataformas consideradas «de alto riesgo», entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y el videojuego Roblox.

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