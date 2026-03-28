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March 28, 2026

Organizaciones políticas rechazan adelanto de elecciones en Ecuador por “ilegal” e “inconstitucional”

  • marzo 28, 2026
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El Partido Social Cristiano (PSC) rechazó este viernes 27 de marzo de 2026 la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar el calendario electoral, al considerar que la medida carece de sustento en la Constitución y en la normativa vigente.

La organización política argumentó que, según los artículos 148 y 130 de la Constitución, así como el artículo 87 del Código de la Democracia, las elecciones solo pueden adelantarse en casos específicos, como la disolución de la Asamblea Nacional o la destitución del Presidente, escenarios que —según afirma— no se configuran en la actualidad.

En un comunicado, el PSC sostiene que, en el ámbito del derecho público, “solo se puede hacer lo que la ley permite”, por lo que rechaza interpretaciones discrecionales que justifiquen cambios en el calendario electoral.

Además, cuestiona que la decisión del CNE se base en informes de la Secretaría Nacional de Riesgos que advierten sobre posibles fenómenos naturales en 2027, y señala que no existen precedentes técnicos confiables que permitan prever este tipo de eventos con tanta anticipación.

Mas información en Informa Ecuador

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