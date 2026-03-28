Banco de Construcción de China incrementa préstamos a sectores clave en 2025

BEIJING, 28 mar (Xinhua) — El Banco de Construcción de China registró el año pasado un crecimiento notable en los préstamos destinados a sectores clave, de acuerdo con un informe publicado el viernes por la entidad.

En el documento se revela que, al cierre de 2025, los préstamos y anticipos netos otorgados a sus clientes ascendían a 26,93 billones de yuanes (unos 3,89 billones de dólares), un 7,53 por ciento más interanual.

El saldo de préstamos pendientes dirigidos al sector tecnológico alcanzó los 5,2 billones de yuanes al final de 2025, un aumento interanual del 18,91 por ciento, en tanto que el de préstamos verdes llegó a 6 billones de yuanes, un incremento del 20,54 por ciento respecto a un año atrás.

Los préstamos para la industria de atención a personas mayores y a los sectores medulares de la economía digital presentaron crecimientos interanuales del 53,06 y el 18,7 por ciento, respectivamente, indica el informe.

De cara al futuro, según afirmó Zhang Yi, presidente de la entidad, esta se alineará activamente con las principales tareas estratégicas contempladas para el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030), al tiempo que adelantará de forma adecuada la concesión de créditos.

También continuará trabajando para mejorar la adecuación entre su oferta crediticia y la transformación y actualización estructural de la economía, con lo cual apoyará el desarrollo de la economía real, añadió Zhang.

Con información de la AGENCIA XINHUA