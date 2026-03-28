Un factor inesperado agrava la escasez mundial de GNL

Los suministros del gas natural licuado se han visto afectados por el conflicto en Oriente Medio, después de que Catar suspendiera la producción en sus plantas.

Un potente ciclón tropical en Australia ha interrumpido la producción en las dos mayores plantas de gas natural licuado (GNL) del país, operadas por Chevron y Woodside, agravando la escasez global causada por el conflicto en Oriente Medio, informa Reuters.

Después de que Catar suspendiera este mes la producción tras sufrir daños en sus instalaciones, Australia se ha convertido en el segundo mayor exportador mundial de GNL. Los flujos de este recurso desde Oriente Medio se han visto alterados asimismo por el bloqueo casi completo del estrecho de Ormuz por parte de Irán en respuesta a la agresión israelí-estadounidense.

Desde Chevron comunicaron que trabajan para restablecer la producción en sus instalaciones en Gorgon y Wheatstone, en Australia occidental, tras cortes que probablemente se debieron al ciclón tropical Narelle, de categoría 3, que tocó la tierra este viernes. Según la agencia, Gorgon es la mayor planta de exportación de GNL del país, con tres trenes de licuefacción y una capacidad anual de 15,6 millones de toneladas, mientras que Wheatstone cuenta con dos trenes y produce 8,9 millones de toneladas al año.

A su vez, la actividad de la planta North West Shelf de Woodside, el más antiguo y segundo mayor proyecto de GNL de Australia, que cuenta con una producción de 14,3 millones de toneladas al año, también se vio interrumpida por efecto del ciclón.

Ambas compañías aseguraron que la producción será reanudada cuando sea seguro y posible hacerlo.

Según Saul Kavonic, analista de Marquee, el ciclón está afectando a más de 30 millones de toneladas anuales de suministro australiano de GNL, lo que significa que, combinado con el ‘shock’ procedente de Oriente Medio, más de una cuarta parte del suministro global de GNL se encuentra actualmente afectado.

«Esto agravará la estrechez del mercado de gas en Asia y Europa, especialmente si se tarda más que unos pocos días en normalizar de nuevo los niveles de producción en Australia», vaticinó el experto.

Tras la agresión estadounidense-israelí, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima clave por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, prohibiendo el paso de embarcaciones y advirtiendo que no saldrá de la región «ni una sola gota de petróleo» por mar, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Confirmado.net – RT