November 22, 2025

Bolivia: Paz cierra el Ministerio de Justicia tras escándalo

  • noviembre 21, 2025
El presidente dijo que la entidad sirvió para la «persecución política» y los «abusos de poder» de sus antecesores Evo Morales y Luis Arce.

El presidente de Bolivia , Rodrigo Paz, eliminó el jueves (20.11.2025) el Ministerio de Justicia tras un escándalo con su titular, por una condena de prisión que quiso mantener oculta.

Mediante un decreto, Paz removió inicialmente a Freddy Vidovic y nombró en su lugar a Jorge Franz García, pero luego comunicó su decisión de cerrar la cartera.

En una declaración a la prensa desde la sede de Gobierno, el mandatario recordó que en la campaña electoral había prometido eliminar al Ministerio de Justicia, alegando que la izquierda que estuvo en el poder durante dos décadas lo había utilizado para perseguir a la oposición.

«Hoy estoy cumpliendo mi palabra (…) se acabó el ministerio de la persecución, se acabó el ministerio de la injusticia, se acabó el ministerio que era vender sentencias legales», dijo Paz.

«No habrá más persecución política en Bolivia, el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado», agregó en alusión a los anteriores gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El presidente de centroderecha hizo el anuncio tras la salida de Vidovic, a quien había nombrado el 9 de noviembre, un día después que el mandatario juramentó para un período de cinco años .

El ahora exministro había sido condenado en 2015 a tres años de prisión por cohecho a favor del empresario peruano Martín Belaúnde, asesor del expresidente Ollanta Humala y de quien Vidovic era abogado.

Belaúnde fue capturado en Bolivia hace 10 años y entregado a la justicia peruana por pedido de Lima, que lo reclamaba por vínculos en un caso de corrupción que afectó a Humala.

Vidovic llegó al Ministerio de Justicia como abogado personal del vicepresidente Edmand Lara.

Paz no dijo si otro ministerio asumiría las funciones que ejercía el de Justicia, que se encargaba de promover leyes, coordinar con los poderes, legislativo, judicial y electoral y, en algunos casos, asumir defensa legal del gobierno.

Confirmado.net – DW

