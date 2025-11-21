Brasil comenta la eliminación del arancel de EE.UU. del 40 % sobre algunos productos

Desde la Cancillería del país afirmaron que Brasil buscará la supresión total de las tarifas estadounidenses.

Las autoridades brasileñas celebran la eliminación del arancel del 40 % impuesto por Estados Unidos a algunos productos agrícolas, pero tienen la intención de continuar buscando la supresión de las restricciones de Washington sobre las categorías restantes de bienes. Así lo declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de la república sudamericana en un comunicado.

«El Gobierno brasileño recibió hoy (20 de noviembre) con satisfacción la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar el arancel adicional del 40 % sobre una serie de productos agrícolas importados de Brasil», reza el comunicado y enumera los bienes implicados: diversos tipos de carne, café y varias frutas (como mango, coco, açaí y piña).

«El Gobierno brasileño reitera su disposición a continuar el diálogo como medio para resolver las cuestiones entre ambos países, en consonancia con la tradición de 201 años de excelentes relaciones diplomáticas. Brasil continuará las negociaciones con Estados Unidos con el fin de eliminar los aranceles adicionales sobre el resto del comercio bilateral», agrega.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, retiró este jueves la tarifa extra del 40 % que había impuesto sobre algunos productos procedentes de Brasil. La decisión fue publicada en la página web de la Casa Blanca. En total se añadieron 249 artículos a la lista.

Confirmado.net – RT