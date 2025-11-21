China logra avances históricos en conservación y gestión de ríos

BEIJING, China ha logrado avances históricos en la conservación y gestión de los ríos en los últimos años, según un informe de un grupo de expertos publicado hoy viernes.

China presenta avances históricos en gestión de ríos, reduciendo pérdidas por inundaciones y mejorando la eficiencia hídrica mientras sostiene gran parte de la población mundial.Foto: Internet-Pueblo en Linea

Titulado «Aprovechamiento de los ríos para la prosperidad nacional y el bienestar público – Un estudio sobre la estrategia fluvial de la nueva era», el informe fue publicado por el Grupo Nacional de Expertos de Alto Nivel, afiliado a la Agencia de Noticias Xinhua, y el Instituto de Investigación de Recursos Hídricos e Hidroeléctricos de China, dependiente del Ministerio de Recursos Hídricos.

China ha reforzado significativamente el control de inundaciones, el suministro de agua, la seguridad alimentaria y la seguridad ecológica, estableciendo una base más sólida para un desarrollo económico y social de alta calidad, de acuerdo con el texto.

La proporción de pérdidas económicas relacionadas con inundaciones en relación con el PIB cayó del 0,49 por ciento durante el período 2005-2014 al 0,23 por ciento en el período 2015-2024. Desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China en 2012, el PIB de China casi se ha duplicado, mientras que el consumo total de agua se ha mantenido estable por debajo de los 610.000 millones de metros cúbicos.

El uso de agua por cada 10.000 yuanes (aproximadamente 1.411 dólares) del PIB y por cada 10.000 yuanes de producción industrial con valor agregado ha disminuido en un 52 y un 63 por ciento, respectivamente, destaca el informe.

Según el documento, con solo el 6 por ciento de los recursos de agua dulce del mundo, China sostiene a casi el 20 por ciento de la población global y genera más del 18 por ciento de la producción económica del planeta.

China también ha experimentado una mejora fundamental en las condiciones de ríos y lagos. Por ejemplo, los niveles de agua subterránea a gran profundidad en la región de Beijing-Tianjin-Hebei han aumentado en 8,46 metros para finales de septiembre de 2025 en comparación con 2018, de acuerdo con el informe.

Confirmado.net – Xinhua