ENERGreen Talks EU 2025: Ecuador lidera la ruta hacia las energías limpias desde Madrid hasta Galápagos

Madrid, 10 y 11 de diciembre de 2025 – Con la presencia de líderes empresariales, autoridades gubernamentales, inversionistas y referentes del sector energético, se celebrará en Madrid el Congreso Internacional ENERGreen Talks – EU 2025, una plataforma estratégica que posiciona a América Latina como epicentro de la innovación energética global. Ecuador, país anfitrión de la próxima edición en Galápagos 2026, será protagonista de esta ruta hacia un futuro más sostenible.

Organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador (CAMESPA), con el respaldo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Gobierno de España, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ICEX España Exportación e Inversiones y el apoyo de la Embajada del Ecuador en España, Pro Ecuador, y aliados estratégicos como Péndulo Estratégico e Influencia Hispana, ENERGreen Talks se consolida como la principal vitrina de diálogo, inversión y cooperación en energías limpias para la región.

Una agenda de alto nivel para transformar el futuro energético

Durante dos días, Madrid será el escenario de una intensa agenda que abordará:

Capital sostenible y financiamiento multilateral

Estructuración de proyectos de infraestructura energética en LATAM

Transición energética y energías renovables en América Latina

Innovación, digitalización y sostenibilidad

Seguridad jurídica para la inversión extranjera

Buenas prácticas en salud ocupacional, medio ambiente y seguridad industrial

El evento incluirá visitas institucionales a Invest Madrid y la Embajada de Ecuador en España , así como espacios de networking con tomadores de decisión, foros técnicos y sesiones de alto nivel con representantes de gobiernos, empresas y academia.

Ecuador: anfitrión de la próxima parada en Galápagos 2026

Como cierre de la edición europea, se anunciará oficialmente la próxima sede: Galápagos 2026, un hito que reafirma el compromiso de Ecuador con la sostenibilidad, la innovación y la cooperación internacional. Este encuentro en las Islas Encantadas será un homenaje a quienes han impulsado esta ruta energética, y un espacio de convergencia entre tecnología, inversión, academia y filantropía.

¿Por qué cubrir ENERGreen Talks?

Ecuador se proyecta como líder regional en transición energética .

. Galápagos 2026 será un evento emblemático con impacto global .

. Participación de altos representantes de gobiernos, multilaterales y empresas.

de gobiernos, multilaterales y empresas. Oportunidades de alianzas estratégicas y negocios sostenibles .

. Acceso a tendencias tecnológicas y regulatorias del sector energético.

Información clave

