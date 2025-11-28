Asciende a 128 la cifra de muertos del incendio de Hong Kong

Ya son 128 los muertos en el incendio en un complejo residencial de Hong Kong, y hay unos 200 desaparecidos, según las autoridades.

El número de fallecidos en el incendio que tuvo lugar este miércoles en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong se eleva ya a 128 mientras se desconoce el paradero de unas 200 personas, informó este viernes (28.11.2025) fuentes oficiales.

El secretario de Seguridad de la región semiautónoma, Chris Tang Ping-keung, anunció ante los medios que 108 de los cuerpos fueron hallados en la zona del incendio y no descartó que los equipos que trabajan en los edificios afectados encontraron más cadáveres.

Sobre el número de desaparecidos, Tang indicó que hay 200 personas cuya «situación» no está clara, entre ellas 80 cuerpos que no han podido ser identificados.

El número de heridos entre los residentes también se ha incrementado hasta los 79, dijo.

El responsable gubernamental confirmó que la causa de la rápida expansión de las llamas fue el uso de planchas de poliestireno altamente inflamables en las ventanas, lo que además provocó que los cristales se estallaran y el fuego se propagara por el interior de los edificios.

Los inmuebles se hallaban cubiertos por andamios de bambú revestidos con mallas de seguridad debido a trabajos integrales de renovación de todo el complejo.

«Hubo incendios masivos tanto en el interior como en el exterior, lo que provocó este desastre», sostuvo Tang.

Mientras, el director del departamento de Bomberos, Andy Yeung, reveló en la misma comparación que las alarmas antincendios no funcionaron correctamente y avanzó que lo ocurrido acarreará también consecuencias penales.

El anuncio de Yeung confirma los testimonios de numerosos vecinos que aseguraron que no escucharon las alarmas cuando comenzó el incendio, que tuvo focos activos hasta el jueves.

El fuego se inició el pasado miércoles en la torre 8 del conjunto residencial, formada por ocho bloques de 31 plantas construidas en 1984 y habitados por unas 4.600 personas, muchas de ellas de edad avanzada.

Las autoridades han sido detenidas por su presunta responsabilidad en la tragedia a ocho personas hasta este viernes (28.11.2025, 13:40 h CET). Una comisión anticorrupción local indicó en un comunicado que detuvo a siete hombres ya una mujer, de entre 40 y 63 años de edad.

Entre ellos hay dos jefes de obra, dos responsables de la oficina a cargo de la renovación del conjunto residencial, tres subcontratados responsables del andamiaje y un intermediario.

Confirmado.net – DW