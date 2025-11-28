Movimiento indígena de Imbabura rechaza sesión de la Asamblea Nacional: “no tienen calidad moral para venir” 

FICI y Unorcac se quejaron de que el Parlamento no ha ayudado a resolver los principales problemas de Imbabura.

En un comunicado, el movimiento indígena de Imbabura rechazó que la Asamblea Nacional realice este viernes, 28 de noviembre del 2025, una sesión del pleno en Ibarra.

Cotacachi, 30 de septiembre de 2025, familiares y amigos de Luis Efraín Fuérez Bonilla acompañaron su féretro desde la comunidad de Cuicocha hacia el cementerio de la parroquia Quiroga para brindarle el último adiós. Murió en el paro nacional. Foto: API

Chillalta FICI y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) consideraron este hecho como un “agravio, falta de respeto y burla a nuestros pueblos”. Además, que solo es marketing político e implica un derroche de recursos.

“Durante el paro nacional del 2025, Imbabura fue escenario de heridos, mutilados, torturados, perseguidos y asesinados, producto de la represión ordenada por el presidente Daniel Noboa. Frente a estos hechos gravísimos, la Asamblea Nacional guardó silencio, no exigió investigaciones, no demandó responsabilidades, no escuchó a las víctimas y prefirió aplaudir la política de bonos asistencialistas del Gobierno”, reclamaron estas organizaciones.

Y señalaron que ahora los legisladores no tienen calidad moral para aparecerse en la provincia.

Se quejaron de que la Asamblea no ha ayudado a resolver los principales problemas de Imbabura; por ejemplo, la desnutrición infantil, la explotación laboral de la agroindustria y la falta de infraestructura y docentes para las escuelas y colegios públicos.

La sesión del pleno fue convocada por el presidente del Parlamento, Niels Olsen, y se desarrollará desde las 11:00, en la Universidad Técnica del Norte, en Ibarra. Luego se desarrollará una feria de emprendimientos locales en la explanada de la universidad. (I)

