Alerta por camarones radiactivos vendidos en un reconocido supermercado

Los productos tienen el potencial de incrementar el riesgo de cáncer, señaló la estadounidense FDA

Unos camarones congelados importados de Indonesia y vendidos en tiendas de la multinacional Walmart pueden haber sido contaminados con material radiactivo, advirtió este martes la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) de EE.UU.

En un comunicado de prensa alertó sobre un posible contagio con Cesio-137 (Cs-137), un isótopo radiactivo, ocurrido en contenedores de transporte y productos de camarón congelado procesados de la empresa PT. Bahari Makmur Sejati, también conocida como BMS Food.

El nivel detectado en la muestra de camarones empanizados «podría representar un riesgo potencial para la salud de quienes estén expuestos a este nivel de Cs-137 por el consumo de camarones durante un período prolongado de tiempo combinado con la radiación que existe en el medio ambiente y de otras fuentes, como procedimientos médicos», sostuvo.

«No consuma ni sirva este producto», pidió la FDA en alusión al camarón crudo congelado procesado de la sección ‘Great Value’ que ofrece Walmart. Como «principal efecto preocupante para la salud» de ingerir dosis bajas de Cs-137 mencionó el aumento de riesgo de cáncer.

La institución ya recomendó a Walmart retirar el producto del mercado. Se han ofrecido en locales de hasta 13 estados: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental.

Ni Walmart ni BMS Food se han manifestado al respecto.

Confirmado.net – RT