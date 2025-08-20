¡A cuartos de final! Independiente del Valle gana en penales a Mushuc Runa el partido de vuelta por Copa Sudamericana 

Los de Sangolquí jugarán los cuartos de final con Once Caldas.

Contra todo pronóstico, Mushuc Runa revirtió un marcador que le era adverso 0-1 en el partido de ida contra Independiente del Valle por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La noche de este martes, 19 de agosto, el Ponchito ganó 2-1 al cuadro de Sangolquí, en el estadio Olímpico Atahualpa, pero el resultado global terminó 2-2, con lo cual el duelo se definió en los penales.

En dicha instancia el equipo de Sangolquí fue más efectivo y ganó el partido. Por el Ponchito fallaron sus tiros Stiven Tapiero y Luis Arce.

Por Independiente hubo anotación en los cuatro disparos ejecutados. El marcador en la tanda de penales quedó 4-2 en favor del Mata Gigantes.

El primer tiempo en el Atahualpa se dio sin mayor intensidad. Sabiéndose con ventaja, aunque mínima, los rayados del Valle priorizaron la tenencia y circulación del balón, pero sin mayor profundidad.

Con sus limitaciones, Mushuc Runa hacía el gasto y se insinuaba más al arco rival defendido por Guido Villar. Y ese gesto tuvo su recompensa en los minutos de adición del primer episodio, cuando Walter Jhonnier Chalá puso la primera de cabeza.

Así, 1-0, terminó el primer episodio con un golpe inesperado para los rayados dirigidos por Javier Rabanal. En el segundo tiempo, ambos equipos hicieron cambios.

Independiente del Valle tenía más la posesión del balón y atacaba más cuando cayó el balde de agua fría. Cristian Penilla, que entró al cambio por disposición del entrenador Paúl Vélez, anotó el 2-0 al minuto 71.

Tres minutos después, la jueza central del partido pitó un penal inexistente en favor del cuadro de Sangolquí, pero tras la revisión del VAR el dictamen quedó anulado.

A los 90 minutos reglamentarios le adicionaron ocho más, pues el partido en el segundo tiempo estuvo muy cortado con faltas, en su mayoría, cometidas por los del Ponchito. Y cumplidos los ocho minutos se agregaron tres más.

Esos minutos adicionales fueron aprovechados al máximo por Independiente que inclinó la cancha y trató de marcar el gol de honor en todo momento. Los rayados llegaban a la portería defendida por Rodrigo Formento con centros aéreos y con pases en callejón a ras de pasto, pero no les alcanzaba.

En los minutos de adición Michael Hoyos anotó el gol tan ansiado y con ello todo se definió en la tanda de penales. (D)

Confirmado.net-El Universo