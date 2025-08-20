«¿Qué tal, TikTok?»: la Casa Blanca crea una cuenta en la ‘app’ tras amenazas de prohibirla

La cuenta fue creada apenas unas semanas antes de la fecha límite impuesta por Donald Trump para que la red social encuentre un nuevo propietario o se enfrente a una prohibición total en EE.UU.

La Casa Blanca lanzó este martes su cuenta oficial en TikTok, después de meses de amenazas de prohibir la red social —propiedad de la empresa china ByteDance— y apenas unas semanas antes de la fecha límite impuesta por Donald Trump para que la compañía encuentre un nuevo propietario o se enfrente a una prohibición total en Estados Unidos.

El primer video publicado en la cuenta es un montaje de 27 segundos con grabaciones de Trump hablando ante sus partidarios, acompañado de un audio de su discurso de aceptación en la Convención Nacional Republicana de 2016. «¡EE.UU., hemos vuelto! ¿Qué tal, TikTok?«, escribió la administración en la descripción del video, que ya supera las 600.000 reproducciones. Hasta el momento, la cuenta tiene más de 90.000 seguidores y ha publicado ya dos videos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseveró que «la Administración Trump se compromete a comunicar los éxitos históricos que el presidente Trump ha logrado para el pueblo estadounidense al mayor número posible de audiencias y plataformas«. Además, la vocera recordó que el mandatario usó TikTok durante su campaña electoral para atraer al electorado joven. «El mensaje del presidente Trump dominó TikTok durante su campaña presidencial, y estamos entusiasmados por aprovechar esos éxitos y comunicarnos de una manera que ninguna otra administración ha hecho antes«, manifestó.

TikTok vs. EE.UU.

En 2024, el entonces mandatario Joe Biden firmó una ley que obligaba a vender TikTok o enfrentar su bloqueo inmediato en el país. Sin embargo, tras asumir el cargo, Trump emitió una orden ejecutiva que pospuso la prohibición de la popular aplicación. Posteriormente, extendió el plazo en dos ocasiones: primero de abril a junio, y después hasta el 17 de septiembre. No está claro si Trump planea prorrogar el plazo nuevamente.

En abril, EE.UU. empezó a buscar posibles compradores para el servicio e inició conversaciones con China, las cuales se suspendieron después de que Pekín se negara a aceptar un acuerdo tras el anuncio de Trump de imponer fuertes aranceles a productos chinos.

Confirmado.net – RT