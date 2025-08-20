Urgente!

Exoneración y compensación se propone para afectados por desabastecimiento de agua en Quito 
China da la bienvenida a una mayor cooperación con gigantes biomédicos globales
«¿Qué tal, TikTok?»: la Casa Blanca crea una cuenta en la ‘app’ tras amenazas de prohibirla
Alerta por camarones radiactivos vendidos en un reconocido supermercado
August 20, 2025

China da la bienvenida a una mayor cooperación con gigantes biomédicos globales

  • agosto 20, 2025
  • 0
  • 169
  • 1 Min Read

BEIJING, Las compañías biomédicas de alcance global, incluida la compañía danesa Novo Nordisk, son bienvenidas para reforzar la cooperación con China, afirmó hoy miércoles el vicepresidente chino, Han Zheng.

Han hecho estas declaraciones al reunirse con Helge Lund, presidente de la junta directiva de Novo Nordisk. Al profundizar continuamente su reforma y expandir su apertura de alto nivel, China brindará enormes oportunidades de desarrollo para empresas de todo el mundo, incluida Novo Nordisk, agregó el alto funcionario chino.

China prioriza la salud de su pueblo, destacó Han, tras señalar que el país ha construido la mayor red de seguro de salud básica del mundo y su esperanza de vida media continúa aumentando.

El vicepresidente chino dio la bienvenida a Novo Nordisk y otras compañías biomédicas líderes para intensificar la cooperación con China.

Por su parte, Lund elogió los logros del desarrollo económico y social de China en los últimos años y señaló que su compañía cultivará aún más el mercado chino, ampliará la inversión en el país y logrará resultados beneficiosos para todos.

Confirmado.net – Xinhua

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020