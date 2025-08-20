China da la bienvenida a una mayor cooperación con gigantes biomédicos globales

BEIJING, Las compañías biomédicas de alcance global, incluida la compañía danesa Novo Nordisk, son bienvenidas para reforzar la cooperación con China, afirmó hoy miércoles el vicepresidente chino, Han Zheng.

Han hecho estas declaraciones al reunirse con Helge Lund, presidente de la junta directiva de Novo Nordisk. Al profundizar continuamente su reforma y expandir su apertura de alto nivel, China brindará enormes oportunidades de desarrollo para empresas de todo el mundo, incluida Novo Nordisk, agregó el alto funcionario chino.

China prioriza la salud de su pueblo, destacó Han, tras señalar que el país ha construido la mayor red de seguro de salud básica del mundo y su esperanza de vida media continúa aumentando.

El vicepresidente chino dio la bienvenida a Novo Nordisk y otras compañías biomédicas líderes para intensificar la cooperación con China.

Por su parte, Lund elogió los logros del desarrollo económico y social de China en los últimos años y señaló que su compañía cultivará aún más el mercado chino, ampliará la inversión en el país y logrará resultados beneficiosos para todos.

Confirmado.net – Xinhua