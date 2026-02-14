Zurich Seguros activa escudo social para 800.000 ecuatorianos

Con el respaldo de la Z Zurich Foundation, Zurich Seguros Ecuador presentó su plan de acción social 2025-2027, una estrategia que beneficiará a casi 800.000 ecuatorianos hasta 2027. La iniciativa consolida la gestión iniciada en 2021 y fortalece su compromiso con la sostenibilidad, la resiliencia climática, la innovación educativa y la salud mental juvenil.

Un modelo de impacto que trasciende la filantropía

Tras haber impactado a más de 76.000 personas en su primera fase, la nueva estrategia social proyecta beneficiar a más de 790.000 personas —entre directas e indirectas— en territorios vulnerables del país.

El enfoque no se limita a la asistencia puntual. Se basa en soluciones técnicas sostenibles y en la articulación con aliados estratégicos nacionales e internacionales.

Resiliencia climática en Guayaquil

En alianza con Plan International, Zurich ejecuta un programa de resiliencia ante inundaciones en Monte Sinaí, Guayaquil.

Durante 2025 se realizaron:

Mejoras estructurales en tres áreas comunales críticas

Talleres de difusión sobre regulación nacional en gestión de riesgos (104 participantes)

Simulacros con 375 familias

Asesoría técnica al GAD de Guayaquil para actualizar el Plan de Riesgos del cantón

El componente técnico del programa integra la experiencia en ingeniería de riesgos de la aseguradora al servicio de la comunidad.

Transformación educativa en Azuay y Esmeraldas

Junto a Unidos por la Educación, la compañía ejecuta un modelo que combina infraestructura y pedagogía innovadora.

En 2025:

Se rehabilitaron más de 2.000 m² de espacios educativos en Azuay

Se incorporaron metodologías Montessori y Waldorf

El Ministerio de Educación declaró el programa como “Proyecto de Innovación prioritario”

Se validó un MOOC docente de 80 horas para fortalecer la sostenibilidad educativa

La propuesta busca cerrar brechas estructurales en zonas con mayores necesidades.

Salud mental juvenil en tres provincias

Con la guía de UNICEF, se implementa la metodología HAT (Helping Adolescents Thrive) en Esmeraldas, Sucumbíos y Chimborazo.

El programa ha logrado:

Capacitar a más de 4.000 cuidadores en parentalidad positiva

Fortalecer habilidades socioemocionales en más de 13.000 adolescentes

Crear “espacios seguros” adaptados a la cultura local, como podcasts juveniles y escuelas de arte

Esta intervención responde a uno de los desafíos emergentes del país: el bienestar emocional de jóvenes en contextos de vulnerabilidad.

Sostenibilidad y cultura organizacional

“Proteger el esfuerzo de los ecuatorianos implica intervenir directamente en los riesgos estructurales que afectan su bienestar”, señaló Cynthia Dueñas, Gerente de Oficina del Cliente de Zurich Seguros Ecuador.

En el último año, el 51 % del equipo de la aseguradora participó en iniciativas de impacto social, sumando más de 3.500 horas de voluntariado.

El modelo integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), reforzando la transparencia y la creación de valor compartido.

Una visión de largo plazo hasta 2027

Las iniciativas, previstas hasta diciembre de 2027, consolidan una visión multisectorial donde empresa privada, organismos internacionales y sector público trabajan de forma articulada.

La apuesta es clara: trasladar la gestión de riesgos desde las oficinas hacia el territorio, transformando realidades y sembrando estabilidad para un Ecuador más resiliente y sostenible. FIN