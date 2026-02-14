¿Qué pasó con la eficiencia alemana al planear obras?

¿El nuevo aeropuerto de Berlín? Planificado para cinco años, terminado en 14. ¿La estación central de Stuttgart? Todavía en construcción después de 16 años. ¿La sala de conciertos de Hamburgo, la Elbphilharmonie? Nueve años en lugar de tres. ¿Y los costos? A veces 10 veces más altos de lo prometido.

O tomemos como ejemplo la ópera de Colonia. Construida en la década de 1950 como símbolo de la democracia moderna, era una joya cultural. En 2012 necesitaba una renovación. El plan parecía sencillo: tres años de obras y reapertura en 2015.

Avancemos hasta hoy: el edificio, que consta de la ópera propiamente dicha, un teatro con dos escenarios y una ópera infantil con su propio escenario, sigue siendo una obra en construcción.

La cantante de ópera Emily Hindrichs recuerda el momento en el que se incorporó, en 2015: «En aquel momento pensé: ‘Bueno, es algo que resolverán rápidamente’. Era optimista». Diez años después, Emily no ha pisado el edificio. Las representaciones se han dispersado por salas temporales y la frustración es profunda.

¿Qué causa los retrasos en Alemania?

Jürgen Marc Volm asumió la dirección del proyecto en 2024, cuando ya llevaba nueve años de retraso. Volm señala la gran complejidad del proyecto: 64.000 metros cuadrados, 2.000 habitaciones, 58 empresas diferentes, además de 22 agencias de planificación.

«Hubo que hacer muchos retoques porque no se concedieron los permisos adecuados y se produjeron defectos en el diseño y la construcción», explica Volm a DW.

A esto hay que añadir un proceso de licitación rígido que a menudo favorece al licitador más barato. Cuando los contratistas quiebran, el trabajo se detiene, se convocan nuevas licitaciones y los retrasos se acumulan.

«Algunas empresas se declararon insolventes», dice Volm. «Entonces tuvimos que traer nuevas empresas, y estas tuvieron que incorporarse al proyecto mientras este estaba en marcha, por lo que las cosas cambiaban continuamente».

En esencia, las fallas de comunicación fueron la raíz del problema en Colonia. «Somos muy buenos resolviendo problemas técnicos, pero no tan buenos con la comunicación», añade Volm.

Se producen retrasos masivos en proyectos de todo el país. «Alemania tiene un problema enorme en este sentido», afirma Reiner Holznagel, presidente de la Federación de Contribuyentes de Alemania. «Los grandes proyectos ya no se construyen de forma rápida, eficiente y acorde con los requisitos. Esa imagen positiva de Alemania ya no es cierta», dice a DW.

Holznagel señala las múltiples regulaciones, desde las medioambientales hasta las de seguridad, que ralentizan todo: «La construcción en Alemania es muy, muy cara. No por los materiales o los salarios, sino porque tenemos muchas regulaciones. Estas suponen una enorme cantidad de dinero, tiempo y esfuerzo».

Las cosas se complican aún más cuando la responsabilidad y la supervisión de estas regulaciones recaen en diferentes departamentos de una gran administración.

