UE y Ecuador lanzan Tinkuy para digitalizar el Estado

La Unión Europea y el Gobierno de Ecuador presentaron oficialmente el Programa Tinkuy, una iniciativa orientada a fortalecer la transformación digital del Estado y mejorar los servicios públicos en línea. El lanzamiento se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con la participación de autoridades nacionales y del cuerpo diplomático.

Una inversión de USD 6,6 millones para modernizar el Estado

Tinkuy cuenta con un financiamiento aproximado de USD 6,6 millones por parte de la Unión Europea y será implementado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) / Cooperación Española, la e Governance Academy (eGA) de Estonia y la Corporación ecuatoriana para el desarrollo de la investigación y de la academia (CEDIA).

FIAP liderará acciones en ciberseguridad y gobernanza digital.

eGA impulsará la interoperabilidad y digitalización de servicios.

CEDIA desarrollará sistemas de gestión de datos y análisis de información social.

El programa se ejecutará durante los próximos cuatro años.

Interoperabilidad y ciberseguridad como pilares

El objetivo central es consolidar un ecosistema digital público más integrado, eficiente y sostenible. Las acciones se alinean con la Agenda Digital Nacional 2022–2025 y el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2029.

Entre las metas principales destacan:

Optimizar la plataforma GOB.EC con un diseño centrado en el ciudadano.

Fortalecer la interoperabilidad entre instituciones públicas.

Robustecer las capacidades en protección de datos y ciberseguridad.

Implementar un sistema de gestión de información clave, incluyendo indicadores de desnutrición crónica infantil.

El nombre Tinkuy, de origen kichwa, significa “encuentro” o “convergencia”, reflejando la articulación entre instituciones nacionales y cooperación internacional.

Declaraciones oficiales y respaldo internacional

La embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova, destacó que la interoperabilidad busca ofrecer servicios más transparentes y eficientes, enmarcados en la estrategia europea Global Gateway.

El ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Roberto Carlos Kury, señaló que la interoperabilidad es el camino hacia un Estado verdaderamente conectado y al servicio del ciudadano.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, destacó que el programa forma parte de una política pública sostenida que busca fortalecer la seguridad y modernización del país.

Desde Estonia, el ministro de Asuntos Exteriores Margus Tsahkna recordó la experiencia de su país, donde el 100 % de los servicios públicos están disponibles en línea de forma segura.

Ecuador hacia un ecosistema digital más resiliente

Tinkuy también fortalecerá la gobernanza de datos y la toma de decisiones basada en evidencia, aspecto clave para políticas públicas más efectivas.

En los próximos meses iniciarán las primeras acciones técnicas y procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales. La meta es avanzar progresivamente hacia un ecosistema digital más articulado, resiliente y centrado en la ciudadanía.

El programa se enmarca en los esfuerzos de la Unión Europea por reducir la brecha digital y promover un ciberespacio abierto, seguro y basado en el Estado de Derecho y los derechos humanos. FIN