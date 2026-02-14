China y Argentina se comprometen a apoyarse mutuamente en intereses fundamentales y a profundizar cooperación económica

MÚNICH, Alemania, feb (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo argentino, Pablo Quirno, se comprometieron a consolidar la asociación estratégica integral y a profundizar la cooperación en múltiples sectores.

Durante su reunión al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, recordó la reunión en 2024 del presidente chino, Xi Jinping, con el presidente argentino, Javier Milei, y afirmó que China está dispuesta a implementar plenamente el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado para mejorar el bienestar de los dos pueblos.



MUNICH, 13 febrero, 2026 (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, se reúne con su homólogo argentino, Pablo Quirno, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania, el 13 de febrero de 2026. (Xinhua/Du Zheyu)

Ambas partes deben seguir comprometidas con la dirección correcta de las relaciones bilaterales, aseveró, y pidió fortalecer los intercambios amistosos en todos los niveles y apoyo firme mutuo en cuestiones concernientes a los intereses fundamentales.

Destacó la resiliencia de los lazos bilaterales entre China y Argentina durante los últimos 54 años, desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, y mencionó que los dos países siempre se han respetado mutuamente y se han tratado como iguales, y que la relación ha resistido los cambios internacionales con vitalidad.

Al señalar que China y Argentina son países económicamente complementarios con una base sólida para la cooperación práctica, Wang propuso profundizar la colaboración en economía y comercio, tecnología, finanzas y minería, y dio la bienvenida a Argentina para que utilice plataformas como la Exposición Internacional de Importaciones de China y la Feria de Cantón para traer más productos de calidad al mercado chino.

También expresó la esperanza de que Argentina ofrezca un entorno comercial justo, transparente y no discriminatorio para las empresas chinas, y dio la bienvenida a los ciudadanos argentinos para que aprovechen la política de exención de visas para viajes de exploración de China.

«El desarrollo y el crecimiento de China representan un refuerzo de la paz y la estabilidad en el mundo», agregó Wang. «Nunca participamos en disputas geopolíticas, ni pedimos a otros países que tomen partido. La cooperación entre China y Argentina no está dirigida contra ningún tercero, ni debe verse afectada por factores externos».

Por su parte, Quirno indicó que Argentina y China son socios comerciales importantes entre sí y disfrutan de una asociación estratégica integral, y aseveró que Argentina se ha beneficiado significativamente de la cooperación con China.

También transmitió su gratitud por el valioso apoyo de China en la cuestión de la soberanía de las islas Malvinas y por su ayuda durante las dificultades económicas de Argentina. Quirno reiteró el firme compromiso de Argentina con el principio de una sola China.

El ministro de Relaciones Exteriores argentino expresó su esperanza de estrechar los lazos con China y profundizar la cooperación en comercio, energía, minería y finanzas. Dio la bienvenida a las empresas chinas para que inviertan y operen en Argentina. Fin

