Una de las frutas más dulces reduce el riesgo de diabetes 

Ha sido considerada demasiado dulce para ser sana, hasta que la ciencia dijo lo contrario.

¿Y si lo que parece dañino para la glucosa fuera, en realidad, protector? Un reciente estudio sugiere que no todos los azúcares son iguales y hay algunos que, contrariamente a la creencia popular, ayudan al organismo a manejar mejor la insulina.

Publicado en la revista Foods a finales de agosto, el estudio plantea que los mangos, pese a su alto contenido de azúcar, podrían convertirse en un aliado inesperado en la prevención de la diabetes tipo 2. Se trata de la primera investigación en evaluar de forma clínica y a largo plazo el consumo de mango en personas con prediabetes.

Los resultados evidenciaron que no es solo el azúcar lo que importa, sino el contexto nutricional del alimento. A diferencia de productos procesados con azúcares añadidos, el mango ofrece fibra, vitaminas y antioxidantes, que podrían contrarrestar los efectos negativos de su dulzura natural.

Los investigadores demostraron que el error común es fijarse únicamente en los gramos de azúcar que contienen los alimentos. Para comprobarlo, el equipo dividió a los participantes del ensayo clínico en dos grupos: uno consumió diariamente un mango fresco —con alrededor de 32 gramos de azúcar—, mientras que el otro recibía una barra de granola baja en azúcar (unos 11 gramos).

Durante seis meses, se midieron sus niveles de glucosa, sensibilidad a la insulina y la composición corporal. Los resultados revelaron que quienes comieron mango mostraron un mejor control de la glucosa en sangre, mayor sensibilidad a la insulina y una reducción en la grasa corporal en comparación con quienes consumieron la barra de granola.

«El objetivo es animar a la gente a incluir frutas enteras, como el mango, como parte de hábitos alimenticios saludables y estrategias dietéticas prácticas para la prevención de la diabetes«, indicó Raedeh Basiri, quien lideró el estudio.

Con ello, el mango, lejos de ser un ‘enemigo dulce’, se posiciona como un aliado en la lucha contra la diabetes, desafiando lo que creíamos sobre la dieta. Más azúcar, menos riesgo.

Confirmado.net – RT