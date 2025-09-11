Urgente!

Más de mil millones de personas viven con trastornos de ‎salud mental, urge ampliar los servicios
Masacre en Manta: ataque dentro de hostal deja cuatro fallecidos, entre esos un futbolista
Un testigo del asesinato de Charlie Kirk graba al posible tirador
Javier Milei cancela viaje a España tras derrota electoral
September 11, 2025

Un testigo del asesinato de Charlie Kirk graba al posible tirador

  • septiembre 11, 2025
  • 0
  • 141
  • 3 Min Read

El vídeo abre una nueva pista para la investigación de la muerte del comentarista conservador aliado de Trump.

Claves del asesinato del ‘influencer’ de derechas Charlie Kirk

El activista fundó a los 18 años Turning Point, una plataforma de acción política que hoy cuenta con más de 20 millones de seguidores en las redes y ramificaciones en universidades

Unas 3.000 personas se reunieron la mañana del miércoles en la universidad de Utah Valley a escuchar las verdades de Charlie Kirk, un evangélico ultraconservador e influyente polemista de 31 años. El activista del mundo MAGA ponía en marcha su nueva gira por centros de educación superior para debatir a quien se le pusiera enfrente bajo un lema: “Prueba que estoy equivocado”. Lo que la audiencia vio en realidad en la ciudad de Orem fue un horrible asesinato político que ha estremecido a la sociedad estadounidense, que ve encarnarse nuevamente la violencia política a través de su forma más extrema: la de la violencia armada.

¿Quién era Charlie Kirk?

En poco más de una década, Kirk, de 31 años, se convirtió en uno de los más influyentes activistas del movimiento Make America Great Again (MAGA), librando la guerra cultural contra los valores woke en los espacios públicos de los campus universitarios y escudándose en la libertad de expresión. Se convirtió, así, en uno de los provocadores más seguidos del mundo MAGA con una defensa del papel tradicional de la mujer, un rechazo total al aborto, una defensa cerrada de la Segunda Enmienda (que consagra el derecho a las armas) y una total oposición a las reformas en favor de las minorías.

Su peso iba más allá de la opinión. Con 18 años fundó Turning Point, una organización de acción política de corte ultraconservadora. Lo hizo junto a William Montgomery, uno de los simpatizantes del Tea Party, un movimiento populista de extrema derecha que sirvió de antesala al trumpismo.

Turning Point es hoy una poderosa plataforma con más de 20 millones de seguidores en las redes sociales y con 3.500 sucursales en las universidades de Estados Unidos (unos 250.000 estudiantes, de acuerdo a la propia organización). Pero la asociación es también una importante fuerza de recaudación entre jóvenes militantes de la nueva derecha: destina el 100% de sus donativos a candidatos de la esfera trumpista.

El año pasado, Kirk y Turning Point destinaron siete millones de dólares en las batallas más apretadas del Congreso. Y su trabajo fue clave para que Trump conquistara Arizona, uno de los Estados bisagra de la elección presidencial y donde el activista tenía su centro de operaciones.

Mas información en El País

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024