Masacre en Manta: ataque dentro de hostal deja cuatro fallecidos, entre esos un futbolista

Varios jugadores fueron llevados en ambulancias a distintos hospitales.

Una balacera en un hostal en Manta deja cuatro personas fallecidas y dos heridas, la noche de este miércoles, 10 de septiembre.

Una de las víctimas es un futbolista del equipo de fútbol de segunda categoría, Exapromo Costa FC, que tenía previsto un partido con Deportivo Quito este sábado 13 de septiembre, en el estadio Jocay de Manta.

Según la información preliminar, ellos estaban descansando dentro del hotel cuando fueron víctimas colaterales de un ataque de sicarios.

La Policía Nacional se encuentra en el lugar, llegó el carro de Medicina Legal para retirar los cuerpos. En el sitio se constató la presencia de cuatro personas.

Dos heridos ya fueron llevados en una ambulancia hasta casas de salud.

Dentro del hostal se encuentran policías y militares recabando indicios.

Vecinos de la zona indican que escucharon más de 10 disparos. (I)

