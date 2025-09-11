Más de mil millones de personas viven con trastornos de ‎salud mental, urge ampliar los servicios

De acuerdo con los nuevos datos publicados este martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de personas padecen trastornos de salud mental. Algunas de estas afecciones, como la ansiedad y la depresión, generan enormes costos humanos y económicos.

Aunque muchos países han reforzado sus políticas y programas, es preciso aumentar la inversión y la acción en todo el mundo para ampliar los servicios destinados a proteger y promover la salud mental de las personas, advierte la agencia sanitaria.

Los trastornos de salud mental, como la ansiedad y la depresión, son muy frecuentes en todos los países y grupos poblacionales, y afectan a todas las edades y todos los niveles de ingresos. Constituyen la segunda causa de discapacidad prolongada, aumentan el número de años de vida saludable perdidos, generan gastos en atención de salud para las personas y las familias afectadas y ocasionan pérdidas económicas sustanciales en todo el mundo.

Se estima que, por sí solas, la depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial alrededor de un billón de dólares estadounidenses al año.

Estas son las conclusiones de dos informes, La salud mental mundial hoy en día y Atlas de salud mental 2024. Ambos son fundamentales para orientar las estrategias de los países y entablar un diálogo internacional antes de la Reunión sobre las enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar, que tendrá lugar en septiembre.

Faltan inversión y leyes

La salud mental mundial hoy en día muestra que, aunque la prevalencia de los trastornos de salud mental puede variar en función del sexo, las mujeres resultan desproporcionadamente afectadas en conjunto. Además, revela que los trastornos más habituales tanto en las mujeres como en los hombres son la ansiedad y la depresión.

El suicidio sigue siendo un problema devastador: se calcula que, en 2021, fue la causa de unas 727.000 defunciones. Se trata de una de las principales causas de defunción entre los jóvenes de todos los países y contextos socioeconómicos.

Según Atlas de salud mental 2024, los países han mejorado significativamente sus políticas y planes de salud mental desde 2020.

Sin embargo, pocos han promulgado leyes sobre la salud mental basadas en los derechos, y solo el 45% de los países señaló que su legislación cumplía plenamente las normas internacionales de derechos humanos.

El Atlas también revela una preocupante falta de aumento de la inversión en el sector. El promedio del gasto público sigue siendo apenas el 2% del presupuesto total en salud, un porcentaje que no ha variado desde 2017. Además, se observan marcadas disparidades entre países: mientras que los de ingresos altos gastan 65 dólares por persona en salud mental, los de ingresos bajos dedican apenas 0,04 dólares.

Hacia la integración en la atención primaria y de emergencia

El informe subraya que menos del 10% de los países han completado la transición a modelos de atención comunitaria. La atención hospitalaria continúa dependiendo en gran medida de los hospitales psiquiátricos. Casi la mitad de los ingresos hospitalarios se llevan a cabo sin el consentimiento del paciente y más del 20% conllevan estancias superiores a un año.

En cambio, se observa una mayor integración de la salud mental en la atención primaria y más del 80% de los países ofrece actualmente apoyo a la salud mental y psicosocial como parte de la respuesta a las emergencias, frente al 39% en 2020.

También ha aumentado la disponibilidad de servicios de telemedicina, aunque el acceso a ellos sigue siendo desigual.

Otro dato alentador es que la mayoría de los países informó de que aplica iniciativas de promoción de la salud mental.

Con información de ONU