Mercado automotriz de China mantiene impulso de crecimiento en agosto  

BEIJING, El mercado de automóviles de China mantuvo una expansión constante en agosto, con aumentos de dos dígitos en la producción y en las ventas, según datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China (CAAM, siglas en inglés).

La producción de automóviles del país alcanzó alrededor de 2,82 millones de unidades en agosto, lo que representa un aumento del 13 por ciento con respecto al mismo período del año pasado, mientras que las ventas de automóviles se situaron en casi 2,86 millones de unidades, lo que supone un incremento del 16,4 por ciento interanual, de acuerdo con la CAAM.

Las ventas nacionales de vehículos subieron un 15,6 por ciento interanual hasta llegar a alrededor de 2,25 millones de unidades, mientras que las ventas domésticas de vehículos de combustible tradicional aumentaron un 12,9 por ciento, marcando el tercer mes consecutivo de crecimiento.

Políticas favorables al consumo y una sólida línea de lanzamiento de nuevos modelos sustentaron el impulso del crecimiento constante, mientras que esfuerzos más amplios exigieron a las empresas de automóviles mantener una competencia justa, de acuerdo con la CAAM.

Entre enero y agosto, las ventas totales de automóviles se situaron en cerca de 21,13 millones de unidades, registrando un aumento interanual del 12,6 por ciento.

El crecimiento representó un nivel de expansión de 0,6 puntos porcentuales respecto del registro del período enero-julio, según la misma fuente.

En particular, la producción de vehículos de nueva energía aumentó un 37,3 por ciento interanual en los primeros ocho meses del año, totalizando 9,63 millones de unidades, mientras que las ventas subieron un 36,7 por ciento hasta llegar a 9,62 millones de unidades.

Confirmado.net – Xinhua