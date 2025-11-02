Un futbolista de tercera división alemana denuncia insultos racistas: «Es una vergüenza»

Urgente!

STUTTGART (ALEMANIA), 2 (dpa/EP)

El jugador del Energie Cottbus Justin Butler calificó de «auténtico ‘shock'» y «vergüenza» los insultos racistas recibidos por parte de la afición del 1860 Munich en un partido de este sábado de la tercera división alemana.

Butler fue presuntamente agredido con ruidos de mono durante el partido que el Cottbus disputó este sábado en el campo del 1860 Munich. El partido se detuvo durante 10 minutos por el incidente y un sospechoso fue expulsado del estadio y entregado a la policía.

El club muniqués pidió disculpas a Butler y al Cottbus, y aseguró que exigiría responsabilidades al espectador por todos los medios a su alcance. Por su parte, el jugador declaró en la página web del Cottbus que está «bien, pero muy conmocionado». «Ha sido un auténtico ‘shock’ para mí», señaló.

«Es espantoso que en un mundo moderno sigan ocurriendo este tipo de incidentes. Este hecho, y la situación de hoy, me entristecen y me hacen reflexionar. Es una decepción de la que no es fácil reponerse. El racismo no tiene cabida en nuestra sociedad. Ni en la calle, ni en Internet, ni en el campo de fútbol. Juzgar a las personas por el color de su piel, devaluarlas y compararlas con monos es una vergüenza», agregó.

El entrenador del Cottus, Claus-Dieter Wollitz, declaró tras el partido que le dijo al árbitro que «podía abandonar el partido para enviar una señal». «Éramos los perdedores, el marcador era 2-0. Siempre hablamos, pero nadie actúa», denunció.

Con información de EUROPA PRESS

