Inició en Ecuador campaña electoral para el segundo llamado de Noboa a las urnas

La campaña electoral por el «Sí» y por el «No» para la segunda consulta popular y referéndum que convoca el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desde que llegó al poder en 2023, inició este sábado y se extenderá durante 13 días previos a la votación del 16 de noviembre próximo.

«11 organizaciones políticas y cinco sociales están calificadas para participar en ese debate plural y democrático bajo el respeto y la confrontación de ideas», señaló la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, al dar la arrancada a la campaña proselitista.

Más de 13 millones de electores volverán a las urnas para atender la convocatoria del mandatario sobre cuatro temáticas, una de las cuales busca allanar el camino para iniciar un proceso a fin de elaborar una nueva Constitución, en reemplazo a la que está vigente desde 2008.

Atamaint aseguró en declaraciones a medios locales el viernes último que el cronograma electoral se ha cumplido hasta la fecha.

En este periodo queda prohibido entregar dádivas o regalos a los votantes y hacer propaganda que induzca a la violencia, discriminación, racismo o se utilicen menores en los materiales a difundir.

El hito más próximo después del inicio del proselitismo será el simulacro electoral, programado para el 9 de noviembre, cuando se engrasará la maquinaria que permitirá el desarrollo del proceso, incluida la transmisión de datos.

Cuatro días después, el 13 de noviembre, concluye la campaña electoral e inicia el voto adelantado que ejercerán las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada; en tanto el llamado voto en casa será el 14 de noviembre, mediante el cual se benefician electores con el 75 por ciento o más de discapacidad física.

Desde ese día y durante el día de la votación, el 16 de noviembre, regirá el silencio electoral y la denominada Ley Seca, en prevención de la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante la realización del ejercicio democrático.

Para verificar el buen desarrollo del proceso electoral fueron acreditados ante el ente electoral 781 observadores electorales, de los cuales 740 son nacionales y 41 internacionales.

PROHIBIDO FOTOGRAFIAR EL VOTO

Como en el proceso electoral precedente, en esta votación está prohibido fotografiar el voto, hecho que causó malestar entre los electores en el proceso anterior.

Atamaint recordó que está vigente un reglamento que sanciona al elector que incumpla esta disposición.

Dicho reglamento, aplicado en la votación precedente, establece una multa desde 9.800 hasta 32.900 dólares.

Los electores sí podrán acudir a las urnas con sus dispositivos celulares, pero no están facultados para hacer capturas del momento de ejercer el voto; pero en el caso de los integrantes de las Juntas Receptores, uno de ellos estará autorizado a utilizar el teléfono para el conteo de votos.

Del total de votantes registrados en el padrón electoral de Ecuador, un total de 471.152 ecuatorianos residentes en el exterior podrán votar.

Una singularidad de este proceso es que los nacionales residentes en Cuba (355) y en Venezuela (9.866) no podrán ejercer su derecho, por razones de seguridad, según dio a conocer en rueda de prensa el viernes el coordinador nacional de procesos electorales del CNE, Wilson Hinojosa.

El funcionario precisó que el ente electoral resolvió no llevar adelante el proceso en esos dos países por «toda la connotación de seguridad y otros factores que no permiten que se garantice la seguridad de los ciudadanos en estas jurisdicciones para que puedan ejecutar su derecho al voto», aunque no ofreció otros detalles.

Como en procesos anteriores, las puertas de los recintos electorales se abrirán desde las 07:00 (12:00 GMT) y hasta las 17:00 (22:00), en el territorio nacional.

Mientras que, en el exterior se podrá acudir a votar desde la 09:00 a las 19:00 (14:00 a 00:00 GMT), según el huso horario de cada país.

Están dispuestas tres circunscripciones en el exterior, una que incluye Europa, Asia y Oceanía, con 280.625 electores; otra en Canadá y Estados Unidos, con 164.395, y la de Latinoamérica, el Caribe y África con 26.132 votantes.

Como parte de una política inclusiva para garantizar el derecho de las personas con discapacidad visual estarán disponibles 9.558 plantillas en sistema braille, de formato A3, las cuales serán distribuidas en 4.779 mesas de atención preferencial.

CUATRO PREGUNTAS A LOS ELECTORES

Aunque el presidente envió varias preguntas en al menos dos oportunidades, finalmente recibieron el visto bueno de la Corte Constitucional cuatro preguntas, para que los votantes se pronuncien respecto a si están de acuerdo con el retorno de bases militares extranjeras en territorio nacional, con reducir el número de asambleístas y si se elimina el financiamiento estatal para los partidos políticos.

Según la disposición de la papeleta de votación, el primer ítem pregunta a los votantes si están «de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones militares extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas de seguridad extranjeras».

De ganar el «Sí» deberá reformarse parcialmente la Constitución para abolir el artículo 5, que prohíbe tácitamente la instalación de bases militares extranjeras en el país.

La pregunta 2 busca la opinión de los electores respecto a la propuesta para que «se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas».

De recibir el respaldo, también deberá reformarse parcialmente la Constitución, en particular el artículo 110.

La tercera cuestión busca la determinación de los votantes respecto a la propuesta de reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, la cual, de ser aprobada, tendrá que canalizarse a través de una enmienda a la carta magna vigente.

La cuarta pregunta inquiere a los votantes si están de acuerdo «con que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República».

Esta consulta popular sobre este último tema, en caso de que gane el «Sí demandará la convocatoria a las urnas en dos ocasiones más, una para integrar la Asamblea Constituyente, que redactará la nueva Constitución y posteriormente para aprobar el texto elaborado.

Ecuador ha tenido 12 consultas en las urnas desde 1819 y la más reciente fue en 2023, durante el primer periodo de Noboa en el Palacio de Carondelet (sede del Ejecutivo), esta última le costará al país casi 60 millones de dólares.

Con información de AGENCIA SPUTNIK