China lanza nuevos satélites para experimentación de tecnología de internet

XICHANG, China envió hoy viernes al espacio un nuevo grupo de satélites destinados a ejecutar pruebas para promover la tecnología de Internet, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, en la provincia suroccidental de Sichuan.
Los satélites fueron lanzados a las 14:35 (hora de Beijing) a bordo de un cohete Gran Marcha-2D e ingresaron sin novedad a las órbitas preestablecidas.
Estos aparatos se utilizarán principalmente para realizar pruebas y verificaciones tecnológicas, incluyendo la conectividad de banda ancha directa satélite-teléfono y la integración de redes espacio-tierra.
El lanzamiento marcó la misión número 639 de la serie de cohetes portadores Gran Marcha.
Con información de Xinhua