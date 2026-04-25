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April 25, 2026

China lanza nuevos satélites para experimentación de tecnología de internet

  • abril 24, 2026
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XICHANG, China envió hoy viernes al espacio un nuevo grupo de satélites destinados a ejecutar pruebas para promover la tecnología de Internet, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, en la provincia suroccidental de Sichuan.

(251026) — XICHANG, Oct. 26, 2025 (Xinhua) — A Long March-3B carrier rocket carrying the Gaofen-14 02 satellite blasts off from the Xichang Satellite Launch Center in southwest China’s Sichuan Province, Oct. 26, 2025.
The satellite was launched at 11:55 a.m. (Beijing Time) and entered the planned orbit successfully. (Photo by Wang Yinjie/Xinhua)

Los satélites fueron lanzados a las 14:35 (hora de Beijing) a bordo de un cohete Gran Marcha-2D e ingresaron sin novedad a las órbitas preestablecidas.

Estos aparatos se utilizarán principalmente para realizar pruebas y verificaciones tecnológicas, incluyendo la conectividad de banda ancha directa satélite-teléfono y la integración de redes espacio-tierra.

El lanzamiento marcó la misión número 639 de la serie de cohetes portadores Gran Marcha.

Con información de Xinhua

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