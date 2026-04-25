ONG advierten a fanáticos del Mundial sobre viajar a EE.UU.

Los aficionados podrían sufrir detenciones arbitrarias o deportaciones, entre otras violaciones de los derechos humanos, alertaron decenas de organismos.

Más de 120 organizaciones de derechos humanos emitieron el jueves (23.04.2026) una advertencia de viaje en la que señalan que los visitantes al Mundial de fútbol de 2026 podrían enfrentar «graves violaciones de derechos» debido a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos .

Las organizaciones advirtieron a los viajeros que pretenden llegar a Estados Unidos para asistir al Mundial que podrían sufrir detenciones arbitrarias o deportaciones, entre otras violaciones de los derechos humanos.

La coalición afirmó que los aficionados, jugadores, periodistas y otros viajeros que asisten a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos corren el riesgo de verse afectados por lo que describió como la «draconiana agenda migratoria y contraria a los derechos humanos» de la administración de Donald Trump.

Piden a la FIFA presionar al gobierno estadounidense

El colectivo instó a la FIFA a presionar al gobierno estadounidense para garantizar la seguridad de todos los viajeros al torneo. El patrón del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, tiene estrechos vínculos con Trump.

«La FIFA se ha limitado a hacer declaraciones vacías sobre los derechos humanos mientras se acerca a la administración Trump, poniendo en riesgo de sufrir daños y ver vulnerados sus derechos básicos a millones de personas», dijo Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

«Hace tiempo que la FIFA debería aprovechar su influencia para impulsar cambios de políticas significativas y garantías vinculantes que hagan que la gente se sienta segura para viajar y disfrutar de los partidos», agregó.

La advertencia, emitida menos de dos meses antes de que dé comienzo el evento deportivo en México, fue firmada por decenas de organizaciones, entre ellas la Unión Americana por las Libertades Civiles y la NAACP.

El evento tendrá lugar en un contexto de represión generalizada de la inmigración por parte de la administración Trump y de erosión de las protecciones federales para las minorías raciales y los miembros de la comunidad LGBTQ.

Cuatro selecciones sin hinchas por prohibiciones de Trump

La mayoría de los partidos (78 de 104) se disputarán en Estados Unidos, coanfitrión de la competición junto con Canadá y México.

Cuatro países clasificados -Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil- podrían no poder contar con sus aficionados debido a las restricciones de viaje impuestas por el gobierno de Trump. Estas medidas, asegura Washington, no afectan a los visados ​​de turismo, por lo que los aficionados que tengan entradas no se verán afectados.

Pero, muchos aficionados también temen viajar a Estados Unidos este verano debido a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), encargado de detener y expulsar a los extranjeros en situación irregular.

Con información de DW