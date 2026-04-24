Uso de celulares en escuelas de Ecuador: Ministerio de Educación aclara reglas vigentes y nuevas sanciones

El Ministerio de Educación de Ecuador aclaró que la normativa sobre el uso de celulares en instituciones educativas sigue vigente y no ha sido modificada. La entidad también informó sobre un nuevo acuerdo que fortalece las medidas disciplinarias y el manejo de conflictos en los planteles del país.

Uso de celulares: qué está permitido y qué no

De acuerdo con el Acuerdo Ministerial 2025-00015-A, los dispositivos móviles continúan regulados según el nivel educativo:

En Educación Inicial y Educación General Básica, su uso no está permitido ni recomendado .

. En Bachillerato, el uso es excepcional, únicamente con fines académicos y bajo supervisión docente.

Esta normativa busca evitar distracciones y fomentar un entorno adecuado para el aprendizaje.

Nuevo acuerdo para mejorar la convivencia escolar

La ministra Gilda Alcívar emitió en abril un nuevo acuerdo que introduce medidas socioeducativas y disciplinarias para optimizar la resolución de conflictos.

El objetivo es claro: reducir la burocracia, permitir acciones inmediatas por parte de autoridades educativas y priorizar soluciones formativas antes que sanciones punitivas.

Más control y respuesta ante conflictos

El nuevo reglamento otorga mayores facultades a directivos y docentes para actuar frente a faltas disciplinarias. Además:

Se agilizan los procesos internos

Se refuerza la atención en casos de acoso escolar

Se derivan situaciones graves a instancias especializadas

Los casos de violencia o acoso serán gestionados exclusivamente por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, conforme a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Faltas disciplinarias: qué conductas serán sancionadas

El acuerdo detalla un conjunto de faltas que deberán ser atendidas por las instituciones educativas:

Fraude académico

Incluye copiar tareas, usar materiales no autorizados en evaluaciones o presentar trabajos ajenos como propios.

Alteración de la convivencia

Desde incumplir normas internas hasta conductas de riesgo como consumo de alcohol o abandono de clases sin permiso.

Daño a bienes institucionales

Deterioro intencional de infraestructura, mobiliario o recursos educativos.

Irrespeto a la comunidad educativa

Falta de respeto a docentes, compañeros o autoridades.

Interferencia en actividades académicas

Acciones que interrumpan el desarrollo normal de clases o promuevan paralizaciones.

Este catálogo es referencial y puede ampliarse en los códigos de convivencia de cada institución.

Cambios frente a normativas anteriores

El nuevo acuerdo reemplaza disposiciones emitidas en 2023, en las que también se regulaba el uso indebido de dispositivos electrónicos.

Sin embargo, la actual normativa separa claramente el uso de celulares de las medidas disciplinarias, manteniendo reglas específicas para cada ámbito.

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Con información de El Universo