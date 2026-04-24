¿A qué edad se independizan realmente los jóvenes europeos de sus padres? 

La juventud del sur del continente permanece más tiempo en el hogar familiar, mientras que en los países del norte de Europa se suelen emancipar antes.

En 2025, los jóvenes de la Unión Europea se independizaron de la casa de sus padres a una edad media de 26,3 años, según datos de Eurostat difundidos recientemente.

Los que antes se van a vivir solos son los del norte de Europa: en Finlandia a los 21,4 años, en Dinamarca a los 21,7 y en Suecia a los 21,9.

En cambio, la juventud del sur del continente permanece más tiempo en el hogar familiar: en Croacia hasta los 31,3 años, en Grecia hasta los 30,7 y en Italia hasta los 30,1. En las mayores economías del bloque, como Alemania y Francia, los jóvenes se emancipan a los 23,9 y 23,5 años de media, respectivamente.

Un documento publicado en el marco de los trabajos de la UE sobre juventud describe que la independencia de los jóvenes europeos es un proceso complejo que depende de la combinación de condiciones económicas, acceso a la vivienda, apoyo del Estado del bienestar y actitudes culturales.

El informe señala que el empeoramiento de la exclusión residencial retrasa de forma significativa la transición a la vida independiente y que, a diferencia de la generación de los años 1970 —asociada a rebeldía, protesta e idealismo—, los jóvenes actuales se vinculan más a desempleo, pobreza, pragmatismo y supervivencia.

En 2019, los europeos de 15 a 29 años representaban el 17 % de la población y fueron de los más golpeados tanto por la crisis de 2008 como por la crisis económica derivada de la pandemia, con un fuerte aumento del paro y la inactividad desde 2020. Incluso en países como Dinamarca se ha observado un fenómeno de ‘boomerang’: el número de jóvenes que regresan a casa de sus padres creció un 12 % entre 2009 y 2018.

Con información de RT