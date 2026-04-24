Volver a estudiar después de los 50: la universidad en Guayaquil que impulsa una nueva etapa de vida

En Guayaquil, una innovadora propuesta académica está cambiando la vida de decenas de adultos mayores. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil abrió su programa “Universidad de Mayores 50 PLUS”, una iniciativa que combina educación, bienestar y socialización para personas desde los 50 años en adelante.

Educación sin edad: aulas llenas y entusiasmo renovado

Con tres cursos completos y cerca de 80 estudiantes, el programa arrancó su primera edición con gran acogida.

Las clases se desarrollan en un ambiente dinámico, participativo y distendido, donde el aprendizaje va de la mano con la interacción social.Historias como la de Antonio Tomalá, de 68 años, reflejan el impacto del proyecto.

Su primera clase de canto marcó el inicio de una etapa que describe como “feliz”. A su vez, Stalin Mora, de 70 años, destaca la oportunidad de aprender técnicas que nunca antes había explorado.

Un programa integral para una vida activa

La “Universidad de Mayores 50 PLUS” nace como una respuesta a los desafíos que enfrentan muchas personas tras la jubilación o el aislamiento social.

Según sus impulsores, busca ofrecer un espacio donde los adultos mayores puedan mantenerse activos, aprender nuevas habilidades y fortalecer su bienestar emocional.

La iniciativa fue promovida por el rector Walter Mera y liderada por la académica Marlene Mendoza, quien enfatiza el crecimiento de esta población y la necesidad de generar oportunidades inclusivas.

Malla académica: formación completa en seis ciclos

El programa está estructurado en seis ciclos que abarcan distintas áreas del conocimiento:

Arte y Cultura: canto, baile, teatro y fotografía

canto, baile, teatro y fotografía Tecnología y Comunicación: herramientas digitales, redes sociales e inteligencia artificial

herramientas digitales, redes sociales e inteligencia artificial Economía y Finanzas: manejo de recursos y emprendimiento

manejo de recursos y emprendimiento Conocimiento General: historia, filosofía y derechos

historia, filosofía y derechos Salud y Bienestar: nutrición, primeros auxilios y actividad física

nutrición, primeros auxilios y actividad física Motivación Personal: inteligencia emocional y comunicación

Este enfoque integral permite a los estudiantes no solo adquirir conocimientos, sino también aplicarlos en su vida diaria.

Más que clases: experiencias y comunidad

Además de las materias académicas, el programa incluye talleres prácticos como elaboración de alimentos y huertos, así como visitas culturales y actividades de integración.

Incluso, se contempla una experiencia internacional en Barcelona, donde los participantes podrán compartir con estudiantes europeos y ampliar su visión cultural.

Duración, costos y certificación

El diplomado tiene una duración de 15 meses, con aproximadamente 270 horas de clases.

Al finalizar, los estudiantes reciben un certificado sénior, además de diplomas por cada ciclo aprobado.

El costo total es de $1.400, con opciones de pago mensual y descuentos para graduados de la universidad.

Un espacio para aprender, compartir y vivir mejor

Más allá del contenido académico, el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los participantes.

Las clases no se enfocan en la presión, sino en el disfrute del aprendizaje y la construcción de nuevas relaciones.

En un contexto donde la esperanza de vida sigue en aumento, iniciativas como esta demuestran que nunca es tarde para empezar de nuevo.

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Con información de El Universo