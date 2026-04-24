Literatura china contemporánea gana presencia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

BUENOS AIRES, La literatura de vanguardia y contemporánea de China cobró especial interés en la apertura este jueves de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en Argentina, en un evento que convocó a destacados escritores, poetas y académicos del país asiático y que puso foco en la expansión del intercambio literario entre ambas naciones.

El Diálogo China-Argentina de Literatura Contemporánea presentó obras traducidas al español del poeta y prosista Hu Xian, vicepresidente de la Asociación de Escritores de Jiangsu y ganador del Premio Literario Lu Xun, así como del novelista Chen Peng, vicepresidente de la Asociación de Escritores de Yunnan y galardonado con el premio Shiyue.

La jornada, organizada por la Corporación Nacional de Importación y Exportación de Publicaciones de China, permitió examinar los avances en la traducción de obras chinas y argentinas y explorar la influencia mutua entre autores de ambos países.

Decenas de entusiastas de la literatura china realizaron un recorrido por la narrativa de vanguardia de figuras como Ma Yuan, así como por el neorrealismo de Chi Li, prestando especial atención a las obras del premio Nobel de Literatura 2012, Mo Yan, quien participó como invitado en la feria.

En este contexto, la jornada fue propicia para la presentación en español del poemario de Hu Xian titulado «Ding Fengbo», quien aprovechó su participación virtual en la cita para deleitar al público asistente con la lectura de su poema «Canto Rodado».

Asimismo, se presentó la obra «La muerte de Camus» de Chen Peng, quien se describe a sí mismo como un ferviente admirador de Jorge Luis Borges, figura clave de la poesía argentina, así como del futbolista Diego Armando Maradona.

El director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, Sun Xintang, señaló a Xinhua la necesidad de promover un mayor intercambio literario y ampliar la presencia de autores de literatura china contemporánea en Argentina y América Latina.

Para esta tarea, subrayó la importancia de que se sumen más académicos, traductores y sinólogos latinoamericanos para impulsar la actividad de la traducción, una vía que demostró fundamental para conocer y entender a China.

«Es un evento muy importante para la feria, pero también para ambos países, porque China y Argentina son dos grandes países de producción literaria, en ambos países a lo largo de la historia han nacido grandes maestros literarios», expresó el académico.

Refirió que «Argentina es el país de América Latina cuya producción literaria ha sido la más traducida al chino; en ese sentido las obras de autores argentinos son muy leídas y muy populares en mi país y también han influido en generaciones de autores».

El rector de la Universidad Nacional José Clemente Paz, Darío Kusinsky, expresó «la importancia de compartir nuestras producciones culturales,académicos y científicos, y que este compartir se produce de manera directa entre el idioma chino y el español, sin intermediación de otros idiomas, lo cual va a reflejar permitir con mucho más claridad el sentido de las expresiones que contienen estos textos».

Por su parte, Lelia Gándara, profesora de literatura china en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, destacó la importancia de trascender la tradición eurocéntrica de la formación académica y cultural, así como de ampliar las miradas hacia otras perspectivas.

«Todo lo que hace a la cultura es lo que finalmente subyace a un buen vínculo entre naciones; cuando hay comprensión, cercanía en lo cultural, nos entendemos mejor en todos los aspectos; en la medida en que existe esa sintonía, y esa sintonía surge del conocimiento mutuo, toda la relación entre China y Argentina se sedimenta, se solidifica», subrayó.

La feria se celebra en la capital argentina desde este 23 de abril hasta el próximo 11 de mayo.

Con información de Xinhua