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Más de 4 millones de entradas vendidas para Juegos Olímpicos 2028
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April 24, 2026

Más de 4 millones de entradas vendidas para Juegos Olímpicos 2028

  • abril 24, 2026
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Según los organizadores, el 95% de todas las entradas disponibles por menos de 100 dólares se venden en la primera oleada.

Más de cuatro millones de entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se vendieron en todo el mundo durante la primera ventana de compras de este mes, anunciaron los organizadores este jueves (23.04.2026).

Los compradores de entradas proceden de 85 países y las principales ventas fuera de Estados Unidos llegaron de Reino Unido, Canadá, México y Japón.

«La respuesta a nuestra venta inicial fue sencillamente histórica», afirmó Reynold Hoover, director ejecutivo de las Olimpíadas de 2028. La próxima oportunidad para comprar entradas será en agosto y los interesados ​​podrán registrarse hasta el 22 de julio.

Entradas de menos de 100 dólares casi agotadas

Los aficionados podrán adquirir hasta doce entradas para eventos olímpicos y hasta doce ingresos para partidos de fútbol olímpico, que no están incluidos dentro del máximo olímpico de doce boletos.

Según los organizadores, el 95% de todas las entradas disponibles por menos de 100 dólares se venden en la primera oleada. Las sesiones femeninas superaron en ventas a las masculinas por un 93%, frente a un 88%.

Los ingresos para gimnasia fueron los que se vendieron más rápido, mientras se agotaron todos los disponibles para las nuevas disciplinas olímpicas de fútbol bandera, lacrosse, sóftbol y squash.

Con información de DW

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