El valle del Ilaló busca ser cantón: la propuesta que podría redefinir el mapa de Pichincha

La provincia de Pichincha podría sumar un nuevo cantón en los próximos años. Una iniciativa impulsada por la Junta Cívica Procantonización del Valle del Ilaló plantea separar nueve parroquias del Distrito Metropolitano de Quito para crear una nueva jurisdicción con autonomía administrativa y financiera.

¿Qué propone la cantonización del valle del Ilaló?

El proyecto busca conformar un nuevo cantón integrado por Nayón, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquí, Tababela, Checa y El Quinche, todas ubicadas en el valle de Tumbaco.

Según Juan Fernando Serrano, presidente de la junta cívica, la propuesta responde a un supuesto abandono por parte de la administración de Quito.

Argumenta que el sector, con cerca de 250.000 habitantes, es uno de los principales polos de desarrollo de la capital y requiere una gestión más cercana.

El proceso legal para crear un nuevo cantón

La cantonización no es inmediata. El proceso incluye varias etapas clave:

Presentación del proyecto ante el Ejecutivo

Informe favorable del Gobierno Provincial de Pichincha

Aval de la Secretaría de Planificación

Convocatoria a un referéndum en las parroquias involucradas

Envío de un proyecto de ley a la Asamblea Nacional

Solo tras cumplir estos pasos, el nuevo cantón —que podría llamarse Ilaló o Tumbaco— tendría su propio alcalde y concejo municipal.

Argumentos: autonomía y mejor gestión territorial

Los impulsores aseguran que buscan descentralizar la gestión y mejorar la atención a la ciudadanía.

Critican la burocracia actual y proponen un modelo de municipio más ágil, con fuerte inversión en obra pública.

La propuesta incluye aplicar criterios del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, priorizando un 70 % del presupuesto para inversión y un 30 % para gasto administrativo.

Impacto económico y estratégico

Uno de los puntos clave es el control de activos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en Tababela.

Aunque su contrato actual se mantendría, el territorio pasaría a formar parte del nuevo cantón.

Según estimaciones de la junta, el cantón podría generar alrededor de 24 millones de dólares anuales en ingresos propios y alcanzar un presupuesto total cercano a los 65 millones con asignaciones estatales.

Debate sobre el modelo de gestión de Quito

El planteamiento reabre el debate sobre la administración de Quito.

El exalcalde Paco Moncayo ha señalado que el problema de la ciudad es estructural y propone fortalecer administraciones zonales con mayor autonomía.

Por su parte, Daniela Chacón, de la iniciativa Quito Cómo Vamos, considera que la solución pasa por redefinir competencias y acercar la gestión a los territorios mediante reformas profundas, incluso a través de un estatuto autonómico.

¿Un nuevo mapa para Pichincha?

Actualmente, Pichincha cuenta con ocho cantones.

De concretarse esta propuesta, pasaría a tener nueve, lo que implicaría una reconfiguración territorial significativa.

Los límites del eventual cantón incluirían zonas colindantes con Quito, Cayambe, Quijos y El Chaco, consolidando un nuevo eje de desarrollo en el oriente de la provincia.

Organización territorial en Ecuador: cómo se crean nuevos cantones

Quito y sus administraciones zonales: funcionamiento y desafíos

Desarrollo urbano en Pichincha: crecimiento y planificación

Con información de El Universo