Dodgers ganan su segunda Serie Mundial consecutiva

Con jonrones salvadores del venezolano Miguel Rojas y Will Smith, los Dodgers de Los Ángeles lograron la noche de este sábado un agónico triunfo 5×4 en la undécima entrada ante los Azulejos de Toronto con el que revalidaron el título de la Serie Mundial.

El equipo liderado por Shohei Ohtani se impuso en el séptimo y decisivo juego de la Serie Mundial, conviertiéndose en el primer bicampeón de las Grandes Ligas de béisbol desde el triplete de los Yankees de Nueva York (1998. 1999, 2000).

La Serie Mundial más trepidante de los últimos años se resolvió en extra innings después de que los Azulejos dejaran escapar una ventaja de 4×2.

En la novena entrada, a dos outs de la derrota, el venezolano Miguel Rojas empató el marcador con un cuadrangular salvador para los Dodgers.

El cuadrangular de Rojas, que no la sacaba del parque en playoffs desde 2020, levantó de la lona a los vigentes campeones y terminó arruinando el sueño de Toronto de lograr su primera corona desde 1993.

Ohtani retirado del montículo

Los Dodgers, que ya habían esquivado la derrota en el sexto juego del viernes, se encomendaron para la apertura a un Ohtani con escaso descanso, que tuvo que ser retirado tras encajar un jonrón inicial de tres carreras de Bo Bichette.

El héroe del montículo terminó siendo su compatriota Yoshinobu Yamamoto que, menos de 24 horas después de abrir el sexto partido, dejó en blanco a los Azulejos en los 2.2 innings finales.

Tras el desengaño del viernes, casi 45.000 aficionados canadienses volvieron a crear un ambiente eléctrico en el Rogers Center.

Toronto acechó desde el principio al japonés poniendo hasta cinco corredores en base en los dos primeros innings. Pero, el abridor angelino escapó de esas emboscadas pero su desgaste iba en aumento y Bo Bichette se lo hizo pagar con un torpedo de 135 metros que puso tres carreras por delante a Toronto.

Los campeones descontaron con una anotación en el cuarto inning y movieron la pizarra a 3-2 con otra carrera en la sexta entrada. Pero los de casa se volvieron a despegar al pisar el plato en el cierre del episodio.

