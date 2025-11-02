Tres encuestadoras podrán realizar pronósticos previo a consulta en Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó el viernes a tres encuestadoras para que realicen pronósticos electorales previo a la consulta popular y referéndum previstos en el país el próximo 16 de noviembre.

Este viernes, en sesión del pleno, el CNE «aprobó a una persona jurídica para realizar pronósticos electorales del Referéndum y Consulta Popular 2025, que se suma a otras dos que ya fueron calificadas previamente».

Las encuestadoras aprobadas son Centroinvest, Clima Social y Cedatos.

«De acuerdo con la normativa vigente, las encuestadoras legalmente inscritas podrán publicar pronósticos electorales hasta 10 días antes de los comicios, es decir, hasta las 23:59 del jueves 6 de noviembre», precisó el ente electoral.

Más de 13 millones de electores están convocados a las urnas para pronunciarse sobre la reducción del número de integrantes de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral); la eliminación de los fondos entregados por el Estado a las organizaciones políticas para su funcionamiento y el retorno de las bases militares.

Una cuarta pregunta busca la opinión de los electores sobre la posibilidad de iniciar un proceso para elaborar una nueva Constitución, en reemplazo a la vigente desde 2008.

Desde que llegó al poder en 2023, esta es la segunda vez que el presidente Daniel Noboa llama a las urnas a sus votantes.

