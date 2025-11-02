Enfoque de China: Agricultura inteligente impulsa actualización industrial del kiwi en China

XI’AN, 2 nov (Xinhua) — En una línea de clasificación de alta velocidad, cada kiwi es fotografiado 240 veces desde todos los ángulos para detectar defectos superficiales, mientras que escáneres de infrarrojo cercano evalúan su dulzura interna, firmeza y materia seca. Esta instalación, ubicada en la provincia noroccidental china de Shaanxi, ejemplifica el impulso del país para modernizar su industria del kiwi.

En el recién inaugurado Centro de Demostración de Desarrollo Integrado del Kiwi de Zhouzhi, en el distrito del mismo nombre en la ciudad de Xi’an, cada equipo y cada máquina zumban con precisión y propósito.

Imagen de referencia www.freepik.es

La línea de clasificación de seis carriles, proporcionada por la empresa noruega TOMRA e introducida por Xi’an Urban Green Agricultural Technology Development Co., Ltd., inspecciona meticulosamente cada kiwi, por dentro y por fuera. A cada caja se le asigna un código único para garantizar un control de calidad rastreable, desde el huerto hasta el mercado, sentando una base sólida para construir la credibilidad de una marca premium.

Para garantizar el suministro fuera de temporada y una frescura «listo para comer», el centro está equipado con una instalación de almacenamiento en frío inteligente de alto estándar con una capacidad de 20.000 toneladas. Avanzados sistemas de refrigeración y materiales aislantes aseguran que las fluctuaciones de temperatura, en ambos sentidos, no excedan los 0,5 grados Celsius, minimizando la deshidratación de la fruta y permitiendo mantener el suministro durante todo el año.

«En lugar de ser una mera agregación de máquinas, el centro tiene como objetivo construir una cadena industrial totalmente conectada, que cubra el desarrollo de variedades, la siembra estandarizada, la clasificación inteligente, la logística inteligente de la cadena de frío y la construcción de marca», dice He Liandi, director de Xi’an Urban Green Agricultural Technology Development Co., Ltd. «Las plataformas de gestión digital están transformando y modernizando la mentalidad de la agricultura tradicional», añade.

En los últimos años, Shaanxi ha priorizado la industria del kiwi como un impulsor clave de la agricultura especializada moderna. El distrito de Zhouzhi, junto con el vecino distrito de Meixian, en la ciudad de Baoji, ambos centros industriales del kiwi reconocidos a nivel nacional, ha aprovechado las favorables condiciones ecológicas del norte de las montañas Qinling para avanzar en el cultivo estandarizado, la innovación tecnológica y la expansión de la cadena industrial.

Como origen nativo y primario del kiwi a nivel global, Zhouzhi ha lanzado nueve «proyectos de actualización» para mejorar su industria del kiwi, que cubren la mejora de variedades, el cultivo estandarizado, el procesamiento profundo, el desarrollo de marca, la innovación tecnológica, la logística de la cadena de frío y la agricultura digital, según Wen Qiwei, secretario local del Partido Comunista de China.

Fundada en 1956, la Estación Experimental de Ciencia y Tecnología Agrícola de Zhouzhi se centra en la selección de variedades de kiwi, ensayos de nuevas tecnologías y promoción de demostraciones.

«Nuestro repositorio de germoplasma de kiwi proporciona una gran cantidad de recursos genéticos para desarrollar nuevas variedades que sean grandes, de alta calidad, resistentes a las plagas, tolerantes a la sequía y dulces», asegura Zhang Xiaobin, ingeniero agrícola sénior de la estación experimental. De acuerdo con Zhang, el kiwi ‘Cui Xiang’ se ha plantado en la provincia en más de 150.000 mu, o 10.000 hectáreas, en tanto que la superficie sembrada a nivel nacional se sitúa en los 300.000 mu.

La estación experimental también ha establecido bases de demostración experimental, con planes para completar un huerto de demostración de alto nivel de 200 mu para el final de este año. Tecnologías básicas, como la fertilización con fórmula, el cuajado regulado de la fruta y el control biológico de plagas, junto con 16 prácticas estandarizadas, brindarán apoyo técnico para un desarrollo de la industria de alta calidad.

En 2023 se estableció en Zhouzhi el Centro de Shaanxi del Laboratorio Conjunto del Kiwi de la Franja y la Ruta China-Nueva Zelanda, que se centra en el mejoramiento de la resistencia al cancro del kiwi, una enfermedad típica de esta fruta, y la adaptabilidad a bajas temperaturas.

Además, el distrito se ha asociado con la Facultad de Protección Vegetal de la universidad Northwest A&F University (NWAFU) para establecer una estación de trabajo para expertos dirigida por la profesora Huang Lili. La estación llevará a cabo investigaciones sobre el control de enfermedades y las tecnologías «kiwi listo para comer» poscosecha, extendiendo la vida útil de 15 a 30 días, con el objetivo de mejorar significativamente la competitividad en el mercado.

En Meixian, la agricultura inteligente también está teniendo un impacto notable. Qi Feng, presidente de Shaanxi Qifeng Fruit Industry Co., Ltd., reveló que la compañía colaboró con expertos de NWAFU durante tres años para desarrollar un sistema digital para el cultivo del kiwi.

Al integrar datos meteorológicos, de suelo, operacionales y de crecimiento de cultivos con internet de las cosas, modelado de inteligencia artificial y equipos inteligentes, crearon un sistema de tecnología de cadena completa de «monitoreo-decisión-ejecución». Este sistema ha logrado una reducción del 30 por ciento en el uso de agua, del 25 por ciento en el de fertilizantes y del 35 por ciento en el de pesticidas, así como un aumento del 10 por ciento en el rendimiento por mu.

Qifeng Fruit también ha introducido un modelo de «dividendos de tres niveles» para el cultivo estandarizado. A la luz de este modelo, las cooperativas rurales transfieren sus parcelas de baja eficiencia, las cuales se consolidan en granjas estándar. Luego, estas granjas se modernizan con la ayuda financiera del Gobierno y se alquilan a operadores agrícolas. Los beneficios se distribuyen en tres rondas, lo que garantiza ventajas tanto para las cooperativas rurales como para los operadores.

Del 19 al 21 de septiembre se celebró en Meixian la tercera edición de la Exposición del Kiwi de China. El evento contó con más de 200 estands de exposición estándar y especiales, en los que se mostraron nuevas tecnologías, productos y aspectos destacados de las industrias nacional e internacional del kiwi. En la cita se firmaron acuerdos de venta por 41.900 toneladas de kiwis, por un total de más de 410 millones de yuanes (57,6 millones de dólares).

Gracias a los avances tecnológicos, la industria del kiwi de Meixian también se está expandiendo a nivel mundial. Qifeng Fruit ha establecido una base de plantación local en Chile para garantizar el suministro durante todo el año y ahora exporta a 32 países y regiones, entre ellos Canadá, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Tailandia, además de surtir también al mercado chileno. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA