Un edificio colapsa en el centro de Madrid: varios heridos

Al menos seis plantas de un edificio en pleno centro de Madrid se han derrumbado. Hay heridos y desaparecidos.

Los servicios de emergencias de Madrid informan del colapso parcial de un edificio del centro de Madrid, concretamente en el barrio de Ópera. De momento, hay incertidumbre sobre el número de personas heridas y desaparecidas.

La Policía Nacional ha informado de al menos dos personas atrapadas y un herido grave que está siendo trasladado en ambulancia.

Los Bomberos, por su parte, aseguran que hay cinco desaparecidos. El edificio estaba abandonado y en obras para construir un hotel de cuatro estrellas. Un obrero que estaba trabajando en el lugar asegura que “podría haber hasta 40 personas dentro de la obra”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, comentó a periodistas que «en estos momentos, hay cuatro personas desaparecidas». Hay «una cifra de heridos que, en estos momentos, se baraja alrededor de los diez», agregado en el lugar del incidente. Martín Aguirre precisó que estos eran «mayoritariamente leves», aunque también habría alguno un poco más grave, con fracturas.

Fuerte despliegue

Hasta el lugar del suceso, la calle Hileras, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, en el centro de la capital de España , se desplazaron una vez dotaciones de bomberos, así como varias ambulancias y efectivos policiales, que acordonaron la zona.

Los trabajadores de tiendas cercanas al lugar declararon que escucharon un «estruendo» y que empezaron a salir «mucho polvo» con un «olor raro».

Confirmado.net – DW