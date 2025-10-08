Buque hospital chino aporta beneficios tangibles a la comunidad de Fiyi, dice ministro de Defensa 

SUVA, El ministro de Defensa y Asuntos de Veteranos de Fiyi, Pio Tikoduadua, dijo que el buque hospital naval chino «Arca de la Ruta de la Seda» ha aportado beneficios tangibles a la comunidad fiyiana, convirtiéndose en un símbolo muy bienvenido de atención, servicio y buena voluntad.

El ministro de Defensa de Fiyi destaca la labor profesional del buque hospital chino «Arca de la Ruta de la Seda», que ha realizado más de mil consultas médicas y cirugías en su primera visita al país, reafirmando la amistad y cooperación bilateral.Foto: Internet

Tikoduadua hizo estas declaraciones la noche del sábado en una recepción celebrada en la cubierta del «Arca de la Ruta de la Seda», que está llevando a cabo a cabo la Misión Armonía-2025 en Fiyi.

«En nombre del Gobierno de Fiyi, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la labor realizada por este buque y su tripulación durante los últimos días.

Han prestado este servicio con gran profesionalidad», indicó. Tikoduadua señaló que Fiyi, como el primer país insular del Pacífico en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, siempre ha apreciado la amistad entre los dos países y está dispuesto a seguir profundizando la cooperación práctica con China en áreas como la salud y la respuesta a desastres.

El embajador chino en Fiyi, Zhou Jian, aseveró que el «Arca de la Ruta de la Seda» no solo es un buque de la vida que protege la salud y transmite esperanza, sino también un buque de la paz que promueve la cooperación militar entre ambos países y mantiene la seguridad y la estabilidad regional.

«China está dispuesta a colaborar con Fiyi para seguir apoyándose mutuamente de manera firme en cuestiones que involucran los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de cada uno, y defender con firmeza la equidad y la justicia internacional», agregó Zhou.

El «Arca de la Ruta de la Seda» llegó a Fiyi el 1 de octubre para realizar una visita amistosa y una misión de servicio médico humanitario de siete días.

Esta es su primera visita a Fiyi. Desde su llegada a Fiyi, el «Arca de la Ruta de la Seda» ha proporcionado hasta ahora 1.241 consultas médicas y 187 intervenciones quirúrgicas.

Confirmado.net – Xinhua