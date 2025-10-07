Lluvias intensas y tormentas afectarán a Ecuador hasta el 11 de octubre, estas serán las provincias afectadas

La alerta tiene vigencia hasta las 19:00 del 11 de octubre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva alerta meteorológica en el país. Se trata de la advertencia 56 que tiene vigencia desde las 21:00 del 6 de octubre hasta las 19:00 del 11 de octubre.

La entidad señaló que se espera incremento en la intensidad y distribución de lluvias, que estarán acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, con mayor énfasis en la región Amazónica, zonas de cordillera, norte e interior del Litoral.

El Inamhi explicó que esto responde a la inestabilidad atmosférica en la cuenca Amazónica, producto de interacción de masas frías desde el sur del continente con masas cálidas tropicales, sumado al tránsito divergente de ondas tropicales, desprendimiento de humedad de la zona ZCIT, convergencia de vientos en niveles bajos y divergencia en nveles altos.

Los días con las precipitaciones más intensas serían el 8,9, 10 y 11 de octubre.

Las provincias afectadas serán:

Región Costa: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y gran parte de la cordillera oriental.

Región Sierra: Zonas de cordillera oriental centro y norte de la región, mayor énfasis en Carchi, Imbabura, Pichincha y Tungurahua.

Región Amazónica: Sucumbíos, Napo y Pastaza. (I)

Confirmado.net – El Universo