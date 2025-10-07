Líbano y Turquía, primeros destinos al extranjero del Papa

Entre el 27 y el 30 de noviembre, el Papa estará en Turquía, mientras que del 30 de noviembre al 2 de diciembre visitará el Líbano.

La Santa Sede anunció que el primer viaje como sumo pontífice de León XIV será a Turquía y Líbano.

La visita a Turquía se realizará del 27 al 30 de noviembre e «incluirá una peregrinación a Iznik con motivo de los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea», mientras que la de Líbano se llevará a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre, informó el Vaticano .

El programa detallado de la gira de seis días se dará a conocer «a su debido tiempo», precisó Matteo Bruni, director del servicio de prensa de la Santa Sede.

Aniversario del Concilio de Nicea

El propio papa había confirmado en julio su intención de visitar Turquía para participar en el aniversario del Concilio de Nicea, que fijó varias de las principales creencias del cristianismo.

En el Líbano, la visita de León XIV debería centrarse en la paz en ese país multiconfesional, que se ha comprometido a desarmar a los grupos no estatales, en particular al movimiento chiita proiraní Hezbolá.

Confirmado.net – DW