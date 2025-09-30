Urgente!

September 30, 2025

Trump: Hamás tiene «3 o 4 días» para aceptar el plan para Gaza

  • septiembre 30, 2025
«Si no aceptas, esto tendrá un final triste», alertó el presidente de Estados Unidos. Por su parte, el grupo terrorista palestino dijo que está examinando el plan para poner fin al conflicto en el enclave. 

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este martes (30.09.2025) que le da a Hamás «tres o cuatro días» para responder a su plan de paz para la Franja de Gaza , que estipula que los militantes del grupo terrorista deben desarmarse completamente y ser excluidos de futuros roles en el gobierno.

«Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días», declaró el líder de la Casa Blanca a periodistas cuando le preguntaron sobre algún plazo. «Hamás aceptará o no. Y si no aceptará, esto tendrá un final triste», alertó.

Además, cuando se le preguntó si había margen para negociar el plan de paz, Trump respondió: «No mucho».

Hamás afirma que está estudiando el plan de paz de Trump 

Hamás está examinando el plan del presidente estadounidense para poner fin al conflicto en Gaza , afirmó este martes una fuente palestina cercana al movimiento islamista.

«Hamás inicia hoy una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina», indicó la fuente bajo anonimato.

Asimismo, sostuvo que la organización dará una respuesta «que representará a Hamás ya los movimientos de la resistencia».

Confirmado.net – DW

