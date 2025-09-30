Enviado chino insta a la comunidad internacional a acelerar la resolución de la cuestión palestina 

GINEBRA, Un enviado chino pidió este lunes a la comunidad internacional que acelere los esfuerzos para resolver la cuestión palestina durante la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Chen Xu, representante permanente de China ante la Oficina de la ONU en Ginebra y otras organizaciones internacionales con sede en Suiza, hizo estas declaraciones al asistir al debate general del punto siete del orden del día sobre la situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados.

Chen dijo que el capítulo actual del conflicto palestino-israelí se ha prolongado durante dos años causando un desastre humanitario sin precedentes.

Pese a ello, Israel sigue avanzando su plan para apoderarse de Gaza, acelerando la invasión de Cisjordania y llevando a cabo ataques aéreos contra representantes de Hamás que participan en conversaciones de paz en Qatar.

Estas acciones, declaró, constituyen graves violaciones de las normas del derecho internacional, atentan gravemente contra el derecho a la existencia y desarrollo del pueblo palestino y de los países vecinos y socavan directamente la estabilidad en Medio Oriente.

Chen hizo un llamado a la comunidad internacional para que conceda una gran importancia a la cuestión palestina, acelere los esfuerzos para resolverla, impulse un alto el fuego completo en Gaza, revitalice la solución de los dos Estados y salvaguarde la paz y la estabilidad en la región.

China sigue apoyando firmemente la justa causa del pueblo palestino y está dispuesta a poner en práctica la Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global, así como a colaborar con la comunidad internacional en la búsqueda de una solución temprana, global, justa y duradera de la cuestión palestina, finalizó Chen.

