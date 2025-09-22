Urgente!

Trump asegura que defenderá a Polonia y países bálticos
September 22, 2025

Trump asegura que defenderá a Polonia y países bálticos

Periodistas en la Casa Blanca le consultaron al mandatario sobre su postura frente a lo ocurrido con unos cazas rusos en Estonia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , prometió este domingo (21.09.2025) defender a Polonia ya los países bálticos en caso de una escalada por parte de Rusia, tras la reciente violación de cazas rusos del espacio aéreo de Estonia .

Tres aviones de combate MiG-31 rusos entraron en el espacio aéreo estonio sobre el golfo de Finlandia y permanecieron allí durante unos 12 minutos, según alertaron el viernes Tallin y la OTAN . Algo que es negado por Moscú, que asegura que el vuelo de sus aviones se hizo respetando las normas de soberanía.

«No nos gusta eso», declaró Trump el domingo desde la Casa Blanca, frente a la pregunta de un periodista sobre si ayudaría a defender a estos países de la Unión Europea en caso de que Rusia aumente sus hostilidades, respondió: «Sí, lo haría».

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia anunció por su parte que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes una reunión sobre este evento. No es la primera incursión de aparatos rusos en territorio de países de la UE . En la noche del 9 al 10 de septiembre, aviones de la OTAN derribaron drones rusos sobre Polonia . Trump aseguró entonces que «pudo haber sido un error».

Confirmado.net – DW

