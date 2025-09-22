Venezuela confirma envío de carta a EE.UU. para dialogar

Maduro le escribió una larga misiva a Trump para terminar, según él, con las noticias falsas y lograr resolver las diferencias que tengan.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo (21.09.2025) que el mandatario Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump , en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

«En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EE.UU. y Venezuela . En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables ‘fake news’, que circulan en los medios de comunicación», se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

Asimismo, Maduro recordó la falsa noticia en relación con que Venezuela se había negado a aceptar el regreso de migrantes deportados , «ese tema fue resuelto y aclarado rápidamente en una conversación con el embajador Richard Grenell». «Este canal, al día de hoy, ha funcionado de manera impecable», apuntó el mandatario venezolano en la carta. Además, el mandatario chavista dijo que, en el transcurso de estos primeros meses de gestión de Trump, siempre se ha buscado «una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema que surja» entre ambos Gobiernos.

«En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela», agregó la misiva. A juicio de Maduro, este es el peor de los ‘fake news’ que se ha lanzado contra su país para, sostuvo, «justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente».

El mandatario aseguró que Venezuela es un «territorio libre de producción de drogas y (un) país no relevante en el ámbito de los narcóticos». Al citar datos de las Naciones Unidas, Maduro indicó que solo un 5% de la droga que venta de Colombia «intenta» ser transportada a través de Venezuela, «siendo -aseguró- combatida, interceptada y destruida» al ser incautada. Asimismo, señaló que los militares venezolanos han destruido 402 aeronaves vinculadas al narcotráfico.

Trump guarda silencio

Por su parte, Trump evitó confirmar si recibió una carta de Maduro y, al ser abordado por el asunto, simplemente dijo: «Ya veremos qué pasa con Venezuela».

En la víspera, el mandatario estadounidense dijo en Truth Social que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus «presos» que han sido «forzados» a ir a Estados Unidos por el «liderazgo venezolano», en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el mar Caribe.

EE.UU. ha interceptado desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes presuntamente de Venezuela -según la Casa Blanca- y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, hundida la noche del viernes en aguas de República Dominicana.

Confirmado.net – DW