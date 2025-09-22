Hallados muertos los músicos colombianos B-King y Regio Clown desaparecidos en México

La Fiscalía de Estado de México ha confirmado que el perfil de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemos coincide con el de dos cuerpos hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ambos artistas se encontraban desaparecidos desde el 16 de septiembre.

La Fiscalía de Estado de México ha confirmado el hallazgo sin vida de los músicos colombianos de música urbana Bayron Sánchez —B-King, por su nombre artístico—, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown. Los artistas fueron vistos por última vez el 16 de septiembre y desde entonces se encontraban desaparecidos. Este lunes, los familiares de Sánchez lo han reconocido durante una diligencia realizada en la subprocuraduría regional del municipio de Tlalnepantla del Ministerio Público de Estado de México, en San Pedro Barrientos.

De acuerdo con la investigación pericial de la Fiscalía de Estado de México, el hallazgo de dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán coinciden con el perfil de Sánchez y Herrera. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital han coadyuvado con las labores de búsqueda, localización e investigación relacionadas con el reporte de desaparición de los músicos. Ante estos hechos, las autoridades conducen una investigación por homicidio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de X, ha lamentado el presunto asesinato de los músicos. “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante [sic]“, escribió en su publicación.

Desde su primera publicación, el presidente colombiano ha insistido en que el caso tiene relación con una presunta vinculación con el narcotráfico. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han detallado aún sobre los móviles del fallecimiento de ambos músicos.

