China apoyará operación estable y modernización estructural del sector del acero 

BEIJING, Las autoridades chinas han emitido un plan de trabajo para apoyar la operación estable y la modernización estructural de su industria del acero, anunciado hoy lunes por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática.

El período 2025-2026, la industria del acero de China debe apuntar a un ritmo de crecimiento anual promedio de su producción de valor agregado de alrededor del 4 por ciento, con un mejor desempeño económico, un equilibrio más adecuado entre la oferta y la demanda del mercado y una estructura industrial más optimizada, de acuerdo con el plan de trabajo, publicado conjuntamente por el ministerio y otros cuatro órganos gubernamentales.

La gestión de la industria del acero debe fortalecerse para eliminar la capacidad de producción obsoleta e ineficiente, apoyar a las empresas competitivas y promover un mercado equilibrado, según se precisa en el documento.

El plan de trabajo establece que la innovación tecnológica en la industria del acero debe incrementarse para aumentar el suministro de productos de alta gama, mejorar la calidad de los materiales en bruto y estabilizar el suministro de materias primas y combustibles.

El plan de trabajo señala que la inversión efectiva en la industria del acero debe expandirse, con el fin de acelerar la modernización tecnológica, la transformación digital y la transición ecológica.

Asimismo, debe ser expandida la aplicación de estructuras de acero en la construcción, el transporte y la infraestructura, como parte de los esfuerzos para liberar el potencial de consumo.

El plan de trabajo también enfatiza la importancia de profundizar la apertura y cooperación en el sector del acero.

Con información de Xinhua