Urgente!

Maduro expone el propósito del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe
Un coyote grabó a 23 migrantes en Chiapas, entre ellos ecuatorianos.Después, todos desaparecieron
Trump: Ahora no es el momento de pedirle a Putin un alto el fuego con Ucrania
MICC advierte a la ciudadanía: «Abastécense de víveres hasta el domingo 21 de septiembre»
September 19, 2025

Trump: Ahora no es el momento de pedirle a Putin un alto el fuego con Ucrania

  • septiembre 19, 2025
  • 0
  • 225
  • 2 Min Read

Así lo afirmó el presidente estadounidense en una rueda de prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, declaró ante los periodistas que no considera oportuno solicitar en este momento un alto el fuego al presidente ruso, Vladímir Putin, en conflicto de Ucrania. Asimismo, advirtió de que, de ser necesario, adoptará una postura firme y decidida.

Al ser preguntado por periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One si ahora es el momento de presionar a Moscú y Kiev para que lleguen a un acuerdo sobre un alto el fuego, Trump respondió que «no lo parece«, antes de añadir: «Pero en el momento oportuno, si tengo que hacerlo, será duro”. 

Anteriormente este jueves el líder estadounidense afirmó que Vladímir Putin le ha «fallado» en la gestión del conflicto en Ucrania. Al respecto manifestó que, debido a su relación con el mandatario ruso, esperaba una resolución rápida del conflicto, pero resultó ser más complejo de lo que había esperado.

Sin embargo, Trump se mostró confiado en que, en última instancia, Rusia y Ucrania logren un acuerdo. «Pero en la guerra nunca se sabe. La guerra es algo diferente. Suceden cosas que son muy contrarias a lo que pensabas. Creías que iba a ser fácil o difícil, y resulta ser todo lo contrario», afirmó.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024