Trump: Ahora no es el momento de pedirle a Putin un alto el fuego con Ucrania

Así lo afirmó el presidente estadounidense en una rueda de prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, declaró ante los periodistas que no considera oportuno solicitar en este momento un alto el fuego al presidente ruso, Vladímir Putin, en conflicto de Ucrania. Asimismo, advirtió de que, de ser necesario, adoptará una postura firme y decidida.

Al ser preguntado por periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One si ahora es el momento de presionar a Moscú y Kiev para que lleguen a un acuerdo sobre un alto el fuego, Trump respondió que «no lo parece«, antes de añadir: «Pero en el momento oportuno, si tengo que hacerlo, será duro”.

Anteriormente este jueves el líder estadounidense afirmó que Vladímir Putin le ha «fallado» en la gestión del conflicto en Ucrania. Al respecto manifestó que, debido a su relación con el mandatario ruso, esperaba una resolución rápida del conflicto, pero resultó ser más complejo de lo que había esperado.

Sin embargo, Trump se mostró confiado en que, en última instancia, Rusia y Ucrania logren un acuerdo. «Pero en la guerra nunca se sabe. La guerra es algo diferente. Suceden cosas que son muy contrarias a lo que pensabas. Creías que iba a ser fácil o difícil, y resulta ser todo lo contrario», afirmó.

Confirmado.net – RT