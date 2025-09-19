Urgente!

MICC advierte a la ciudadanía: «Abastécense de víveres hasta el domingo 21 de septiembre»

El movimiento indígena convoca a la toma de Latacunga y declara persona no grata al presidente Daniel Noboa, en el marco del paro nacional.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que se abastezca de productos de primera necesidad hasta este domingo, 21 de septiembre de 2025. La medida busca prevenir desabastecimientos durante las movilizaciones de resistencia anunciadas contra la eliminación del subsidio al diésel.

Tras una asamblea en Latacunga, el MICC, con la participación de su dirigente Leonidas Iza, adoptó doce resoluciones clave. Entre las más contundentes se encuentran:

  • Declarar al presidente Daniel Noboa como persona no grata en la provincia de Cotopaxi, calificando el traslado de la sede ejecutiva a Latacunga como una «provocación».
  • Convocar a la «toma de Latacunga» para exigir la salida del mandatario.
  • Fortalecer las guardias comunitarias para controlar excesos en las manifestaciones y garantizar el libre tránsito de ambulancias y personal de salud.
  • Rechazar la propuesta de una asamblea constituyente, tildándola de «distracción».

El movimiento se articula con la Conaie, Ecuarunari, transportistas y otros sectores sociales para una movilización «permanente y progresiva», exigiendo la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126.

Con información de El Universo / La Defensa

