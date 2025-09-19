Libro blanco exponen desarrollo de esfuerzos de China para desarrollo de las mujeres  

BEIJING, Un libro blanco publicado hoy viernes por la Oficina de Información del Consejo de Estado, el gabinete de China, exponen el desarrollo de los esfuerzos del país en relación con las mujeres.

Un nuevo libro blanco del Consejo de Estado de China detalla los avances del país en igualdad de género y el desarrollo de las mujeres, subrayando el liderazgo del PCCh y su compromiso con una política centrada en las personas.Foto: Internet

El Partido Comunista de China (PCCh) lidera a las mujeres chinas en el ejercicio de sus derechos democráticos legales, en la participación en el desarrollo socioeconómico y en el disfrute de los frutos de la reforma y el desarrollo, todo ello sobre la base de la igualdad de género, según el libro blanco, que lleva por título «Logros de China en el desarrollo integral de las mujeres en la nueva era».

El liderazgo del PCCh es la garantía fundamental del esfuerzo de China en relación con las mujeres, subraya.

El documento afirma que destacar la igualdad de género como una política nacional básica es una práctica innovadora del sistema socialista chino y una decisión trascendental para avanzar en esta causa y en el desarrollo integral de las mujeres.

El desarrollo nacional no se puede obtener sin las mujeres, y sus frutos deben ser compartidos por todos, señala el texto, que añade que, en este espíritu, China ha integrado los avances de la igualdad de género en su proceso de desarrollo más amplio.

Manteniendo una filosofía de desarrollo centrada en las personas, China respeta la autonomía de las mujeres y ha fortalecido las salvaguardias institucionales relevantes, el apoyo de políticas y el suministro de servicios públicos para su desarrollo, de acuerdo con el libro blanco.

Junto con todos los demás países, China trabaja para moldear un entorno favorable al desarrollo de las mujeres, para salvar la equidad y la justicia internacionales, y para hacer su debida contribución a llevar al mundo hacia un brillante futuro de paz, seguridad, prosperidad y progreso, puntualiza el documento. Aleta

Confirmado.net – Xinhua