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April 17, 2026

Trump agradece a Irán por la apertura del estrecho de Ormuz

  • abril 17, 2026
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El presidente de EE.UU. expresó su agradecimiento este viernes en su red Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su agradecimiento a Irán por la apertura total del estrecho de Ormuz, anunciada este viernes por el canciller de la República Islámica, Abbas Araghchi.

«Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán [Ormuz] está totalmente abierto y listo para el tránsito sin restricciones. ¡Gracias!», escribió Trump en su red Truth Social.

El bloqueo de Trump en Ormuz: ¿un disparo en el pie para EE.UU. y sus aliados?

Las palabras del mandatario estadounidense y la noticia de la apertura de la importante vía marítima se producen en el marco del acuerdo de tregua entre Israel y el Líbano. «En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego», preció al respecto Araghchi.

Israel y el Líbano pactaron el cese de hostilidades el jueves en Washington D.C., tras más de 6 semanas de enfrentamientos en territorio libanés, anunció el presidente de EE.UU., Donald Trump. Se trata de una tregua de 10 días.

Bloqueo el estrecho de Ormuz

  • Tras el inicio de la agresión conjunta de EE.UU. e Israel, la República Islámica de Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, una importante ruta marítima por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo.
  • Por su parte, las fuerzas estadounidenses iniciaron este lunes el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra o sale de puertos iraníes.
  • Previamente, Trump prometió bloquear el estrecho de Ormuz, junto con otros países, para impedir que Irán se beneficie de lo que calificó de «extorsión», en referencia a la nueva práctica de cobrar peaje por cruzar esa importante vía marítima.

Con información de RT

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