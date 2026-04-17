Trump agradece a Irán por la apertura del estrecho de Ormuz

El presidente de EE.UU. expresó su agradecimiento este viernes en su red Truth Social.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su agradecimiento a Irán por la apertura total del estrecho de Ormuz, anunciada este viernes por el canciller de la República Islámica, Abbas Araghchi.
«Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán [Ormuz] está totalmente abierto y listo para el tránsito sin restricciones. ¡Gracias!», escribió Trump en su red Truth Social.
El bloqueo de Trump en Ormuz: ¿un disparo en el pie para EE.UU. y sus aliados?
Las palabras del mandatario estadounidense y la noticia de la apertura de la importante vía marítima se producen en el marco del acuerdo de tregua entre Israel y el Líbano. «En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego», preció al respecto Araghchi.
Israel y el Líbano pactaron el cese de hostilidades el jueves en Washington D.C., tras más de 6 semanas de enfrentamientos en territorio libanés, anunció el presidente de EE.UU., Donald Trump. Se trata de una tregua de 10 días.
Bloqueo el estrecho de Ormuz
- Tras el inicio de la agresión conjunta de EE.UU. e Israel, la República Islámica de Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, una importante ruta marítima por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo.
- Por su parte, las fuerzas estadounidenses iniciaron este lunes el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra o sale de puertos iraníes.
- Previamente, Trump prometió bloquear el estrecho de Ormuz, junto con otros países, para impedir que Irán se beneficie de lo que calificó de «extorsión», en referencia a la nueva práctica de cobrar peaje por cruzar esa importante vía marítima.
Con información de RT